Divulgação/Assessoria

O universo das apostas esportivas no Brasil

O universo das apostas esportivas no Brasil têm crescido e movimentado a economia numa crescente e com a essa ascensão, várias categorias novas vem surgindo no mercado e chamando a atenção do público.

Neste artigo trataremos das apostas prop, também conhecidas como apostas de proposição e entenderemos como essa modalidade vem se tornando uma das mais populares.

Apostas prop

As apostas de proposição – geralmente abreviadas para apostas de prop – são uma das formas mais populares de apostar no futebol atualmente.

Dessa maneira, esses eventos em geral não afetam o verdadeiro resultado do jogo apostado.

Em outras palavras, as apostas de prop – ou secundárias – resumem-se a apostar em um resultado que não esteja relacionado diretamente ao resultado final do jogo e faz as apostas prop serem consideradas divertidas. Como exemplo desse tipo de apostas, podemos citar qual equipe fará pontos no primeiro touchdown, quais as jardas de um bloqueio e quantos chutes a gol são feitos no campo.

As apostas de proposição, porém, vão além dos eventos esportivos, podendo atingir eventos políticos ou sociais, por exemplo.

Apostas prop e o futebol americano

Todo ano o campeonato de futebol americano conhecido por Super Bowl movimenta milhões de dólares em apostas por todo o mundo. E é nesse cenário que as apostas de proposição já estão inseridas como uma das modalidades mais populares dos Estados Unidos, tendo como objetos os mais diversos fatores ao redor do jogo que se apostou.

É o caso, por exemplo, de se apostar em quantas vezes uma determinada expressão será dita durante a transmissão de um jogo, ou quantas vezes uma personalidade pública aparece no telão. As situações são as mais inusitadas possíveis e é isso que faz das prop as mais divertidas apostas da atualidade.

Como apostar com segurança no Brasil

Mas como aquele pretenso apostador que quer se inserir no universo da jogatina online mas com a certeza de que não está infringindo nenhuma Norma legal, deve proceder?

A primeira coisa a ser feita, é certificar-se de que o site escolhido seja registrado e licenciado, bem como que o jogo que se deseja utilizar está regulamentado, ou seja, se o formato se enquadra na modalidade das “apostas com cotas fixas” mencionada na Lei n. 13.756/2018.

Depois de lido o regulamento da empresa e entendido o funcionamento das casas de apostas desportivas, o apostadorcadastrado precisa, diante de tantas opções oferecidas no mercado atual, verificar se o jogodo seu interesse é oferecido pela empresa eleita. Na sequência, é feita uma transferência para acasa de apostas –lembrando que em muitas há bônus de boas vindas e até promoções – e o jogo já pode começar.

É importante lembrar, ainda, que as apostas especiais – como as fracionadas – são postadas para cada resultado possível e que algumas props não poderão ser incluídas em uma aposta combinada. Daí porque ser de fundamental importância que os Termos e Condições de Uso de todo e qualquer site de apostas deva ser minunciosamente analisado.

A expectativa do mercado das casas de apostas online

Em conclusão, com o mercado das casas de apostas online em franca ascensão especula-se que o mundo das apostas desportivas online continue ganhando visibilidade e angariando cada vez mais apostadores em terras brasileiras num futuro bem próximo.

A boa notícia é que, diante da ausência de arrecadação de tributos e crescimento do número de jogos com suspeita de manipulação, o Ministério da Fazenda já se preocupa com o assunto e preparaa medida provisória visando aestabelecer as regras de atuação para as empresas de apostas no Brasil. Em outras palavras, a regulamentação das apostas esportivas deve acontecer em breve.