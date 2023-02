O duelo entre Salgueiros e Marítimo B deste domingo, válido pela 14ª rodada da segunda divisão do Campeonato Português, terminou de maneira inesperada e com cenas de violência. Dentro de campo, o zagueiro do Salgueiros, Hamadu Turé, agrediu com uma cabeçada o árbitro da partida, João Loureiro, após ser expulso, em sua estreia pela equipe do Porto. Após a agressão, o juiz terminou a partida aos 42 minutos do segundo tempo sob a alegação de falta de segurança.

Turé recebeu o cartão vermelho após cometer um pênalti, que culminou no empate do Marítimo B. Após o lance, ele acabou agredindo o árbitro, que caiu no gramado e deixou o gramado escoltado pela polícia. Segundo informações do site português Record, João Loureiro foi encaminhado diretamente para um hospital.

Após o episódio, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nota oficial repudiando o ato, que foi classificado como “covarde”. Turé deve pegar punição pesada na sequência da carreira, prejudicando ainda mais o seu time. Quando caiu no gramado, atingido pelo atleta, o árbitro ainda segurava o cartão vermelho mostrado ao jogador do Salgueiros. Ele foi contido pelos colegas.

“O Conselho de Arbitragem da FPF condena veementemente a agressão de que foi vítima o árbitro João Loureiro no decorrer do jogo do Campeonato de Portugal Salgueiros-Marítimo B”, afirmou o órgão em comunicado. O CA repudia todos os episódios de violência nos campos de futebol e lamenta que uma vez mais um árbitro tenha sido vítima de um ato indigno e covarde. O CA manifesta total solidariedade para com João Loureiro e a equipe de arbitragem presente no jogo”, informa o comunicado.

Até o momento, nem Salgueiros nem o atleta envolvido na situação se pronunciaram sobre o caso. A partida terminou empatada em 1 a 1. Não está descartada a quebra de contrato do jogador pelo clube português.