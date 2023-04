Árbitro relata ofensas e Soteldo pode ser supenso no Santos por até seis jogos

A derrota por 1 a 0 para o Grêmio em Caxias do Sul pode não ser o único problema para o Santos no Campeonato Brasileiro. O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula xingamentos do venezuelano Soteldo após a expulsão no segundo tempo e o jogador pode ser punido em até seis jogos de suspensão.

Logo após receber cartão amarelo por reclamação contra o quarto árbitro, o meia-atacante deu uma entrada dura em Thomas Luciano e recebeu nota advertência, deixando o Santos com um a menos aos 41 minutos do segundo tempo. Revoltado, o jogador deixou o campo falando palavrões para a arbitragem, totalmente transtornado.

O árbitro relatou tudo na súmula, o que pode prejudicar bastante o jogador em julgamento no STJD – depois de um tempo afastado por lesão, Soteldo retornou justamente diante do Grêmio, o que era um alívio para Odair Hellmann. Ao explicar o motivo do vermelho para Soteldo, Wilton Pereira escreveu as ofensas do jogador.

“Por dar uma entrada de maneira temerária contra seu adversário de camisa número 58, na disputa da bola, o referido atleta expulso de maneira desrespeitosa e grosseira me ofendeu com as seguintes palavras: “Você é muito fraco, seu safado, filho da p…, ladrão de m…”. O árbitro foi além “Informo ainda que o mesmo ao deixar o campo de jogo proferiu as seguintes palavras direcionadas ao quarto árbitro, Érico Andrade de Carvalho: “Vocês são muito ruins, seus m…”.

O TJD já adiantou que não deixará passar impune jogadores que desrespeitarem os árbitros em campo por ofensas que atinjam sua honra. “Palavras proferidas contra os árbitros de futebol, ainda que durante a disputa de uma partida, como por exemplo, “você está roubando”, “ladrão”, “vocês vieram fazer o resultado”… carregam uma carga ofensiva à honra enorme, já que o objetivo do ofensor, foi justamente o de acusar o árbitro de que, alguma forma, manipulou o resultado final da partida”, traz documento do Código Brasileiro de Arbitragem. “Relativizar as ofensas, ou até mesmo tentar dar uma conotação diversa sob o fundamento de que essa não seria a intenção do ofensor, além de configurar uma discussão inócua, ainda incentiva a mais ofensas e danos como este ocorrerem.”

Soteldo deve ser enquadrado no parágrafo 2 do artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. A pena prevista vai de um a seis jogos, o que atrapalharia muito a vida do Santos em caso de punição máxima.