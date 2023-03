O zagueiro Arboleda iniciou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, o processo de transição com o departamento de fisioterapia do clube e tem chances de estar disponível para o jogo único das quartas de final do Paulistão, contra o Água Santa. A partida será disputada apenas na segunda-feira, às 20 horas, no Allianz Parque, já que o Morumbi será utilizado para a realização do show da banda Coldplay.

Depois de passar por uma cirurgia no tornozelo em julho do ano passado, o defensor se recuperou em novembro, a tempo de ser convocado pelo Equador para a Copa do Mundo, mas não chegou a entrar em campo no Catar. Voltou a jogar pelo São Paulo apenas no início desta temporada e virou desfalque por causa de uma tendinite, a partir do final de janeiro.

Em entrevista coletiva depois da vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto no domingo, na última rodada da fase de grupos, Rogério Ceni indicou que tem esperanças de contar com Arboleda na segunda-feira. A tendência é que o zagueiro treine com o grupo até o final da semana, mas não é certo se terá condições de jogar na segunda.

O elenco completo do São Paulo se reapresenta apenas nesta quarta-feira. Arboleda foi ao gramado, nesta terça, ao lado de outros jogadores que se recuperam de lesão ou que não foram relacionados para a partida do final de semana. O lateral-direito Orejuela, que atuou 20 minutos contra o Botafogo após retornar de lesão, também participou da atividade.