O Flamengo sofreu uma baixa de peso para as finais do Campeonato Carioca e para a estreia na Copa Libertadores. O meia Giorgian de Arrascaeta foi cortado das próximas partidas por questões físicas. A previsão inicial é de que o uruguaio volte ao time somente no fim de abril ou no início de maio.

Arrascaeta se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Ele se machucou na segunda partida contra o Vasco, pela semifinal do Estadual, no dia 19. Por causa do problema físico, ele havia sido cortado dos amistosos da seleção do Uruguai na última Data Fifa.

O meio-campista perderá o jogo de ida e a volta da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, neste sábado e no domingo seguinte, dia 9 de abril. Entre um jogo e outro, o Flamengo estreará na Libertadores. No dia 5, vai visitar o Aucas, no Equador, pela fase de grupos.

Arrascaeta pode desfalcar o Flamengo por até 10 jogos, se confirmada a previsão inicial. Neste pacote, há o segundo jogo da equipe na Libertadores, as estreias no Brasileirão e na Copa do Brasil e até um clássico com o Botafogo, pelo campeonato de pontos corridos.

Reserva nas semifinais do Estadual, Everton Ribeiro deve ser o provável substituto do uruguaio. “O Arrasca é um jogador diferenciado. Espero que volte o mais rápido possível. Quem sabe nesse primeiro jogo ainda. Mas, se eu precisar jogar como meia, é a minha função. Fiz isso a vida toda. Eu e o Arrasca temos características diferentes, mas com certeza, se precisar, vou estar preparado”, disse o meia.