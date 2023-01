Com três gols marcados na etapa complementar, o Arsenal venceu o Oxford United por 3 a 0 nesta segunda-feira, fora de casa, e garantiu a sua permanência na Copa da Inglaterra.

A próxima fase da competição reserva um grande clássico já que o Arsenal vai enfrentar o Manchester City do técnico Pep Guardiola. Já pelo Campeonato Inglês, o desafio do final de semana vai ser contra o Tottenham, no Hotspur Stadium. O duelo está marcado para o domingo.

Depois de um primeiro tempo monótono, onde a marcação do Oxford United conseguiu amarrar o confronto, o time do técnico Mikel Arteta mudou a sua postura na volta do intervalo e se impôs na partida.

O primeiro gol saiu aos 18 minutos. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Fábio Vieira jogou a bola na pequena área. Elneny subiu mais que a marcação e estufou a rede do adversário em bela cabeçada.

O Oxford sentiu o golpe e se desorganizou. Ligado na partida, o Arsenal ampliou a vantagem sete minutos depois. Após roubada de bola no meio-campo, Fabio Vieira deu um passe na medida para a Nketiah invadir a área, driblar o goleiro e fazer 2 a 0.

Com a vitória definida, o Arsenal passou a tocar a bola e aproveitou ainda mais os avanços do seu adversário. Aos 31 minutos, em uma jogada iniciada pelo brasileiro Martinelli, o time visitante voltou a mexer no placar. Ele deu uma assistência para Nketiah tocar por elevação e fazer 3 a 0.