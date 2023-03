O Arsenal sofreu diante de um dos piores times do Campeonato Inglês, mas derrotou o Bournemouth por 3 a 2 com um gol no último lance, neste sábado, em casa, depois de estar perdendo por 2 a 0. A vitória manteve a equipe de Londres com a vantagem na liderança de cinco pontos sobre o Manchester City (68 a 53), que mais cedo venceu o Newcastle por 2 a 0. Já o Bournemouth é o 19º com 21.

O jogo começou com um gol logo aos 11 segundos em jogada ensaiada que teve início desde o primeiro toque no meio-campo. Em cruzamento rasteiro da direita, Billing só teve o trabalho de completar para as redes.

Em desvantagem, o Arsenal manteve total domínio, mas quase não ameaçou a meta do goleiro brasileiro Neto. O time não conseguiu furar a retranca rival. Bem marcado, Gabriel Martinelli, teve atuação apagada na etapa inicial.

O segundo tempo não foi muito diferente, mas para piorar o lado dos donos da casa, o Bournemouth ampliou após cobrança de escanteio, que Senesi, livre, cabeceou. A vantagem de 2 a 0, porém, só durou quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Neto espalmou para dentro da área e Partey marcou.

O gol fez a torcida levantar o time, que aos 25, empatou em chute de dentro da área de Ben White. Neto chegou a espalmar, mas o juiz eletrônico confirmou que a bola entrou.

Com o 2 a 2, o time visitante deu sinais de cansaço e recuou o time para segurar a pressão do Arsenal. No último minuto dos acréscimos, aos 53, após cobrança de escanteio, Nelson dominou na entrada da área e de perna esquerda acertou um belo chute cruzado: 3 a 2. Para se ter a ideia da superioridade, o Arsenal terminou o jogo com 30 chutes (contra 4 dos rivais), 81% de posse e acertou ainda 735 passes (contra apenas 177 dos visitantes).

O próximo duelo do Arsenal no Inglês será no domingo contra o Fullham, fora de casa. Antes vai encarar o Sporting pelas oitavas de final da Liga Europa (na quinta-feira, em Lisboa). O Bournemouth vai receber o Liverpool, no sábado.

LIGA DOS CAMPEÕES

Na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, o Tottenham, de Harry Kane e Son (e ainda com Lucas Moura no segundo tempo), jogou melhor, pressionou, mas parou no goleiro José Sá, do Wolverhampton, e duas vezes no travessão.

Aí quem aproveitou foi o clube anfitrião. Traoré acertou um belo chute no ângulo direito e fez 1 a 0, aos 37 do segundo tempo. O resultado mantém o Tottenham com 45 pontos na quarta colocação quatro pontos à frente do Newcastle, o quinto. Já o Wolves deu uma respirada na luta contra a queda. Foi aos 27 pontos, abrindo seis de vantagem sobre o Everton, o primeiro da zona de rebaixamento.

O West Ham, de Lucas Paquetá, porém, continua sob risco. Neste sábado, fora de casa, levou 4 a 0 do Brighton com o meio-campista brasileiro com atuação discreta.

O Brighton abriu o placar com um pênalti cobrado por Mac Allister, aos 18 do primeiro tempo. Os outros gols saíram todos no segundo tempo: Veltman (de peito, aos 6), Mitoma (24) e Wellbeck (44).

O Brighton é o oitavo colocado com 38 pontos. Já o West Ham tem 23 após 25 rodadas.

O Chelsea pressionou bem o Leeds United em casa e acabou vencendo por 1 a 0 graças a um gol de Fofana, de cabeça, aos 8 minutos do segundo tempo. Foi a primeira vitória do time após cinco rodadas. Agora o Chelsea está com 34 pontos enquanto o Leeds contabiliza 22.