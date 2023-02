O Arsenal perdeu a chance de aumentar a sua folga na liderança do Campeonato Inglês ao ficar no empate de 1 a 1 com o Brentford neste sábado, no Arsenal Stadium. O time chegou aos 51 pontos e pode permitir a aproximação do vice-líder Manchester City. O time do técnico Pep Guardiola entra em campo neste domingo, quando recebe o Aston Villa, e pode reduzir a distância para três pontos em caso de vitória.

Com o empate fora de seus domínios, o Brentford tem agora 34 pontos e se mantém na zona intermediária da classificação. Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Inglês no outro final de semana. O Arsenal tenta voltar a vencer jogando fora de casa contra o Aston Villa, enquanto o Brentford recebe o Crystal Palace.

Os dois gols do jogo saíram no segundo tempo. Trossard abriu o placar aos 18 minutos para o Arsenal, enquanto Toney empatou aos 28 minutos em lance polêmico (o VAR não constatou impedimento).

Também neste sábado, o Wolverhampton derrotou o Southampton mesmo atuando fora de casa por 2 a 1, e o gol da vitória foi marcado pelo ex-flamenguista João Gomes no final do segundo tempo. Antes, Alcaraz fez 1 a 0 para os visitantes aos 24 minutos do primeiro tempo enquanto Bednarek, contra, deixou tudo igual aos 28 minutos.

Já o Crystal Palace ficou no 1 a 1 com o Brighton que saiu na frente. Aos 18 minutos, March recebeu um cruzamento na medida para abrir o marcador. O empate veio em falha de Sanchez. Atento, Tomkins foi rápido para deixar tudo igual.

O Fulham também venceu seu compromisso deste sábado ao fazer 2 a 0 no Nottingham Forest. William aos 17 minutos do primeiro, e Solomon, aos 35 minutos da segunda etapa, garantiram a vitória.

A rodada teve goleada também. O Leicester fez 4 a 1 sobre o Tottenham que acabou perdendo de virada. Betancourt fez o único gol do seu time aos 14 minutos após rebatida na área.

A partir daí, o Leicester acordou no duelo e começou a reagir. Aos 23 minutos, Castagne empatou e na sequência Maddison virou a partida. O terceiro veio nos acréscimos com Iheanacho chutando de fora da área: 3 a 1. Aos 36 minutos, Barnes definiu a vitória de 4 a 1.