Formado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante Artur voltou ao clube no início do mês, mas apenas neste domingo balançou as redes pela primeira vez na equipe profissional. Foi dele o gol de empate diante do Vasco, por 2 a 2, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, Artur se disse realizado com o gol anotado no Rio de Janeiro e contou que a estratégia do Palmeiras era sair ao menos com um ponto do duelo. “Estou muito feliz. Depois de muito tempo aqui, saí e voltei para o clube e agora faço o meu primeiro gol nesse retorno ao Palmeiras. Foi um jogo bastante aberto, tarde de domingo, calor… É o que falamos: se não der para ganhar, não vamos perder”, afirmou o atacante.

Artur também comentou sobre os próximos desafios do Palmeiras na temporada. “No meio de semana, temos um jogo que é muito importante e temos de avançar. No próximo sábado, também, porque é um clássico na nossa casa”, afirmou, em referência ao duelo da volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Na quarta-feira, o time vai a Uberlândia (MG), para medir forças com o Tombense pela Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe alviverde venceu por 4 a 2, o que autoriza uma derrota por um gol de diferença. Depois, os comandados de Abel Ferreira têm outro grande duelo: clássico com o Corinthians, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.