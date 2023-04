A PGMOL, associação que representa os árbitros do Campeonato Inglês, irá investigar a atitude do auxiliar Constantine Hatzidakis, que acertou uma cotovelada no rosto do lateral Robertson, do Liverpool, no intervalo do duelo diante do Arsenal. A partida terminou empatada por 2 a 2, com três gols brasileiros: Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

“A PGMOL está ciente de um incidente envolvendo o árbitro assistente Constantine Hatzidakis e o defensor do Liverpool, Andrew Robertson, no intervalo do jogo Liverpool x Arsenal em Anfield. Revisaremos o assunto na íntegra”, diz o comunicado da associação.

As imagens foram flagradas pela emissora Sky Sports e viralizaram nas redes sociais. Após o apito final do primeiro tempo, Robertson foi em direção ao auxiliar para fazer uma reclamação, e acabou sendo atingido por Constantine.

O lateral do Liverpool chegou a ir atrás do auxiliar, mas foi contido por seus companheiros de equipe. Ele ainda recebeu um cartão amarelo pelo ocorrido. “Eu sei que aconteceu, mas não vi. Se aconteceu mesmo, as imagens falaram por si”, comentou o treinador Jürgen Klopp após a partida.

O empate deixou o Liverpool na oitava posição do Campeonato Inglês, com 44 pontos, contra 73 do Arsenal, que lidera o torneio, à frente do Manchester City, com 67.