O piloto Felipe Drugovich vai receber sua primeira oportunidade na Aston Martin neste ano já na pré-temporada da Fórmula 1. Nesta terça-feira, o brasileiro foi confirmado no primeiro dos três dias de testes, no Bahrein. Ele vai substituir o titular canadense Lance Stroll, vetado da pré-temporada após sofrer acidente de bicicleta.

Drugovich vai para a pista na manhã desta quinta-feira. No período da tarde, o novo carro da Aston Martin terá em seu cockpit o veterano Fernando Alonso, grande novidade do time para este ano. A equipe ainda não confirmou qual será a programação para sexta e sábado, no Bahrein.

O piloto espanhol deve concentrar as atenções da Aston Martin, que também pode mandar para a pista o belga Stoffel Vandoorne, o outro piloto reserva do time. Curiosamente, a Aston Martin anunciou na segunda que ambos os reservas serão compartilhados com a McLaren nas primeiras 15 etapas do campeonato deste ano, que tem 23 corridas no total. Mas a estreia deles no ano deve ser mesmo com a Aston Martin.

Na quinta, Drugovich vai pilotar um carro da Fórmula 1 pela terceira vez. As duas primeiras foram no ano passado, quando testou com um modelo antigo da Aston Martin no Circuito de Silverstone e representou a equipe no primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, a última etapa da temporada 2022.

A nova oportunidade não estava no radar do brasileiro, campeão da Fórmula 2 no ano passado. Isso porque a Aston Martin seria representada nestes testes pelos seus titulares, Alonso e Stroll. Mas o canadense sofreu um acidente de bicicleta no fim de semana e, na segunda, foi vetado da pré-temporada.

Caso Stroll não se recupere totalmente a tempo, o piloto brasileiro pode sonhar até em disputar sua primeira corrida de F-1 na carreira. A etapa de abertura do campeonato está marcada para o dia 5 de março, também no Bahrein.