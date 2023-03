Piloto de testes da Aston Martin, Felipe Drugovich participou dos três dias de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein após Lance Stroll sofrer um acidente de bicicleta. O canadense teve até de passar por cirurgia no pulso, mas se recuperou a tempo de iniciar a temporada, no GP do Bahrein. De acordo com o chefe da escuderia, Mike Krack, o brasileiro não era a primeira opção nos preparativos. Ele revelou nesta terça-feira que a equipe pensou em chamar Sebastian Vettel para substituir Stroll. O alemão se aposentou no fim da temporada passada, abrindo espaço para Fernando Alonso.

De acordo com Krack, a equipe ficou muito tentada a chamar seu ex-piloto para os testes no Bahrein e que somente não o fez “por grande respeito” pela recente decisão aposentadoria das pistas. Alonso ainda se adaptava ao carro.

Questionado no Podcast da F1 Nation se ficou tentado em chamar Vettel, Krack não escondeu sua vontade. “Tentado? Sim, 100%. Mas não o fizemos, porque temos um grande respeito por Sebastian e pela decisão que ele tomou na época. Acho que não teria sido correto nem perguntar”, disse. “Queríamos respeitar o jeito que ele era e não queríamos colocá-lo em nenhuma posição difícil.”

O chefe da Aston Martin ainda revelou que recebeu mensagem do piloto alemão após o pódio conquistado por Alonso na abertura da temporada, no circuito de Sakhir. “Temos entrado em contato. Sebastian foi como Sebastian, nos parabenizando, muito cavalheiro, após nosso primeiro pódio no Bahrein”, revelou Krack.

O dirigente afirmou ao alemão que ele também fez parte do progresso da escuderia e, portanto, também fazia parte do pódio. “Eu sempre disse a ele, porque ele nos trouxe realmente um degrau acima nos dois anos anteriores. Ele nos criou em muitas áreas, onde aprendemos muito e progredimos muito”, afirmou.

“Acho que o respeito entre ele e a equipe, ou o respeito entre a gente foi muito demonstrado por esse grande momento de nos parabenizar. Isso foi muito, muito apreciado e também retransmiti para toda a equipe.”