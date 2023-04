A maior surpresa da primeira rodada dos playoffs da NBA pode se confirmar nesta quarta-feira. Com vantagem de 3 a 1 na série, o Miami Heat visita o Milwaukee Bucks com chance de eliminar o melhor time da temporada regular (58 vitórias e 24 derrotas). Para alcançar tal façanha, o time da Flórida aposta em Jimmy Butler, que anotou 56 pontos no jogo 4 e conquistou uma vitória que parecia impossível. A vida ensinou ao jogador de 33 anos ser durão e ele leva isso para dentro da quadra.

Butler superou uma infância difícil. O pai abandonou sua família quando ele era apenas um bebê e sua mãe o expulsou de casa com apenas 13 anos, quando eles moravam no subúrbio de Houston.

O garoto viveu na casa de conhecidos por muito tempo até ser adotado pela família de Jordan Leslie, que virou amigo de Butler após uma disputa de arremessos de três pontos. Era o que ele precisava para se dedicar de uma vez por todas ao basquete.

Depois de estudar e se destacar na Tyler Junior College, Butler obteve uma bolsa de estudo da Universidade Marquette, em Wisconsin. Após três temporadas no basquete universitário, com médias de 12 pontos, 5,5 rebotes e 1,7 assistência, o ala foi selecionado pelo Chicago Bulls na 30ª e última posição da primeira rodada do draft da NBA de 2011.

Antes de detalhar o longo caminho que levou o jogador até o Miami Heat é necessário abrir um parênteses para explicar o que ele pensa de tudo que viveu. Certa vez, um repórter da ESPN queria contar sua história. E ouviu de Butler: “Só peço que não escreva de uma forma que as pessoas sintam pena de mim. Odeio isso. Não há nada do que se arrepender. Eu amo o que aconteceu comigo. Isso me tornou a pessoa que sou. Agradeço pelos desafios que enfrentei.”

O tal cara durão fez seu nome na NBA, mas não conseguiu ter todo o sucesso desejado em Chicago. A franquia ainda sofria após os anos de glória com Michael Jordan. Foram seis temporadas, indo cinco vezes aos playoffs, sem nunca ter conseguido chegar à final da Conferência Leste.

A saída foi tumultuada. Butler reclamou que os companheiros não se dedicavam como ele. “Eu não acho que eles não estejam na mesma página que eu quanto a ganhar jogos. Definitivamente não estávamos na mesma página”, disparou. O desgaste foi aumentando, principalmente porque os dirigentes da franquia defendiam o “tank”, quando você perde propositalmente para ter uma melhor posição no draft. Ele foi para o Minnesota Timberwolves, em uma troca que envolveu Kris Dunn, Zach LaVine e Lauri Markkanen.

Na nova casa, os mesmos problemas. Butler entendia que os companheiros não se dedicavam como ele. Bateu de frente com Andrew Wiggins e Karl Anthony Towns, os jovens talentos da equipe. Após apenas uma temporada se transferiu para o Philadelphia 76ers. Lá era para ele ser o jogador experiente em uma equipe construída em torno de Joel Embiid e Ben Simmons. A química não funcionou. Elton Brand, gerente geral do time, preferiu investir em outras opções e não renovou com o ala.

A negociação para defender o Miami demorou 20 minutos. Presidente da franquia, Pat Riley ofereceu US$ 140 milhões (cerca de R$ 707 milhões na cotação atual) por um contrato de quatro anos e o status de estrela da equipe em um jantar que contou com participação do técnico Erik Spoelstra. “Mais do que tudo, eles queriam que eu estivesse aqui. Disseram: ‘Você é o cara que queremos’. Não precisava me dizer mais nada”, relembrou o jogador. “Ser amado é o que qualquer pessoa quer no mundo, não apenas no basquete. Estou feliz por estar em casa.”

Em 2020, Butler, enfim, conseguiu chegar na final da NBA. O título, no entanto, ficou com o Los Angeles Lakers, em uma temporada atípica disputada na bolha em Orlando por causa da pandemia da covid-19. Agora, o ala espera superar o Milwaukee Bucks (algoz na primeira rodada dos playoffs de 2020-2021) para seguir na luta, primeiro pelo título da Conferência Leste (novamente contra o Boston Celtics, que saiu vencedor em 2021-2022), e posteriormente, pelo inédito anel de campeão.

“Apenas queremos continuar a fazer o que consideramos possível”, afirmou Butler, após o histórico jogo de 56 pontos no último domingo.