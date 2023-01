Após semanas de negociações, a direção do Criciúma enfim confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Eder, que defendeu o São Paulo nas duas últimas temporadas. O acerto, válido por dois anos, marca o retorno do atleta ao clube catarinense, que o revelou para o futebol profissional.

“O acerto aguardado pela torcida carvoeira foi oficializado nesta terça-feira (17). O Criciúma confirmou a contratação de Eder. O contrato com o Tigre, clube que foi formado e profissionalizado, será de dois anos e foi assinado na sala da presidência, no estádio Heriberto Hülse. Estiveram presentes o presidente Vilmar Guedes, diretores do clube e representantes do atleta”, confirmou o clube, em comunicado.

Eder tem 36 anos e foi revelado pelo próprio Criciúma, onde jogou entre 2004 e 2005, anotando dez gols. O jogador fez toda sua carreira no exterior – com passagens de destaque pela Inter de Milão, da Itália, e Jiangsu Suning, da China – e chegou a defender a seleção da Itália.

Em 2021, voltou para o Brasil para vestir o uniforme do São Paulo. Em duas temporadas, foram 75 jogos com a camisa tricolor e 11 gols marcados.

Agora, Eder vai começar a treinar ao lado dos demais companheiros. A apresentação oficial foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 23, às 18h, no estádio Heriberto Hülse. Antes disso, nesta quinta-feira (19), o Criciúma entra em campo contra o Barra pela segunda rodada do Campeonato Catarinense.