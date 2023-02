Conselho Técnico da Série A 2023 foi realizado nesta terça-feira na sede da CBF. (Crédito: Divulgação/Rafael Ribeiro/CBF)

A CBF divulgou nessa terça-feira (dia 14) a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. A primeira rodada do Brasileirão 2023 será aberta no dia 15 de abril e terá dez partidas. O Athletico estreia em casa, contra o Goiás. O Coritiba vai ao Rio de Janeiro pegar o Flamengo.

Clique aqui para ver a tabela, na íntegra.

Em reunião com os 20 clubes, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, apresentou uma novidade. A competição será paralisada em todos os períodos de Data FIFA, uma reivindicação antiga dos clubes, que foi atendida pelo Presidente Ednaldo Rodrigues no seu primeiro ano de gestão.

“Além dos jogos não serem realizados durante as partidas da Seleção Brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas.- Essa é uma antiga demanda dos clubes, que a CBF finalmente vai atender. O futebol brasileiro tem de fazer o que é melhor, tanto para seus clubes quanto para a Seleção Brasileira. A intenção é valorizar nossas competições e o nosso futebol como um todo”, afirmou o presidente da CBF.

A PRIMEIRA RODADA

América MG x Fluminense RJ

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Cuiabá

Corinthians x Cruzeiro

RB Bragantino x Bahia

Atlético x Vasco

Grêmio x Santos

Athletico x Goiás

Fortaleza x Internacional