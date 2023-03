Copa do Brasil (Crédito: Divulgação/CBF/Thaís Magalhães)

Athletico Paranaense e Coritiba estão na terceira fase da Copa do Brasil, que terá seus confrontos definidos por sorteio. A CBF ainda não divulgou a data do sorteio, mas os dois potes estão definidos.

No Pote 1, ficam as equipes com melhor posição no Ranking Nacional de Clubes. Os demais estão no Pote 2. Equipes do Pote 1 vão enfrentar as do Pote 2 na terceira fase, que terá jogos de ida e volta disputados em 11, 12 e 13 de abril e 25, 26 e 27 de abril.

POTE 1

Clube Posição no RNC* Flamengo 1º Palmeiras 2º Athletico 3º Atlético-MG 4º São Paulo 5º Fluminense 6º Fortaleza 7º Corinthians 8º Santos 9º Inter 10º Grêmio 11º América-MG 12º Bahia 15º Botafogo 16º Cruzeiro 18º Coritiba 23º *Ranking Nacional de Clubes

POTE 2

Clube Posição no RNC* Sport 26º CRB 27º CSA 28º Náutico 37º Remo 38º Tombense 39º Brasil de Pelotas 40º Paysandu 43º ABC 44º Ituano 46º Botafogo-SP 48º Volta Redonda 52º Ypiranga-RS 53º Nova Iguaçu 127º Maringá 185º Águia de Marabá-PA — *Ranking Nacional de Clubes

Os clubes que estão na Libertadores 2023, como o Athletico, não jogaram as duas primeiras fases da Copa do Brasil e entram direto na terceira fase.

O Coritiba alcançou a terceira fase após eliminar Humaitá-AC e Criciúma.

Outro paranaense na competição é o Maringá, que segue vivo após eliminar Sampaio Corrêa-MA e Marcílio Dias-SC.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL 2023

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Grupo 1: clubes de Série A

Grupo 2: clubes de Série B

Grupo 3: demais clubes