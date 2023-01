Torcidas de Coritiba e Athletico brigam no Couto Pereira, em fevereiro de 2022 (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico Paranaense e Coritiba conseguiram alterar uma punição recebida na Justiça Desportiva. Os dois clubes teriam que jogar com portões fechados, sem a presença de torcedores, nas primeiras partidas do Campeonato Paranaense 2023. Em julgamento no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), nessa quarta-feira (dia 11), essa pena foi alterada.

Agora, os dois clubes poderão receber torcedores nos jogos em questão, mas apenas mulheres, com 1 kg de alimento como ingresso. A entrada de crianças de até 12 anos também será permitida.

Essa regra valerá já para a estreia do Coritiba no Paranaense 2023, no próximo domingo (dia 15) às 16 horas, contra o Aruko, no Couto Pereira.

Para o Athletico, a regra vai valer para duas partidas: contra o Maringá, em 21 de janeiro, e contra o Foz, em 25 de janeiro, ambas na Arena da Baixada.

Os dois clubes foram punidos em março de 2022, em julgamento no TJD-PR, por violência de torcedores no Atletiba de 16 de fevereiro de 2022. Cada clube recebeu a pena de perda de um mando de campo. O Athletico perdeu mais um jogo de mando por violência em jogo contra o Maringá.