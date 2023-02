(Foto: Valquir Aureliano)



























(Foto: Robson Mafra)

(Foto: Robson Mafra)

(Foto: Robson Mafra)

(Foto: Robson Mafra)

(Foto: Valquir Aureliano)

(Foto: Valquir Aureliano)

(Foto: Valquir Aureliano)

(Foto: Valquir Aureliano)

(Foto: Valquir Aureliano)

(Foto: Valquir Aureliano)

(Foto: Robson Mafra)

(Foto: Robson Mafra)

(Foto: Robson Mafra)

(Foto: Robson Mafra)

Athletico e Coritiba protagonizaram, em termos futebolísticos, um emocionante clássico neste domingo (5 de fevereiro) na Arena da Baixada. A partida terminou 1 a 1, com o jovem Kaio abrindo o placar para os visitantes e Pablo igualando o marcador ainda na etapa inicial. No segundo tempo, muita pressão do Furacão e duas bolas no travessão.

Mas o que era para ser apenas uma bela partida futebol acabou terminando com pancadaria. Num jogo com torcida única no estádio, coube aos jogadores protagonizarem cenas de violência, já no finzinho do clássico. Houve até mesmo troca de soco entre atletas e um torcedor athleticano chegou a invadir o campo para tentar agredir um jogador do Coxa. Resultado: a partida precisou ser encerrada instantes antes do que seria o verdadeiro apito final.

Com o empate, o rubro-negro segue na liderança do Campeonato Paranaense, mas perde o 100% de aproveitamento na competição, com seis vitórias e um empate (19 pontos). O alviverde continua na segunda posição, com cinco vitórias e dois empates (17 pontos).

HISTÓRICO

O clássico atletiba já foi disputado 354 vezes. São 136 vitórias do Coxa, 104 empates e 114 vitórias do Athletico. O time rubro-negro marcou 456 gols e o alviverde, 507.

ESCALAÇÕES

O técnico Paulo Turra fez três mudanças no Athletico, em relação ao time que havia goleado o Azuriz (5 a 0): Léo Cittadini, Cuello e Rômulo (lesionado) deixaram o time titular para as entradas de Erick, Vitinho e Pablo.

Do outro lado, Antônio Oliveira também apresentou um onze inicial com três novidades: Márcio Silva, Jesús Trindade e Alef Manga nas vagas de Henrique, Willian Farias e Bernardo.

PRIMEIRO TEMPO

A etapa inicial foi muito movimentada na Arena da Baixada. Os donos da casa pressionavam forte no campo de ataque e criavam as jogadas com paciência, controlando a partida. Os visitantes, por sua vez, marcavam no próprio campo e apostavam nas jogadas em velocidade para levar perigo, usando principalmente a qualidade de Alef Manga, que caía pela esquerda.

A primeira oportunidade de gol veio com 9 minutos de jogo, numa cobrança de lateral do Athletico direto para a área do Coxa. Depois da rebatida da defesa, a bola sobrou para Terans dominar com muita categoria e chutar forte pro gol. Gabriel, bem posicionado, conseguiu segurar firme.

Embora não tivesse o controle do confronto, o Coxa conseguiu ser mais efetivo e abriu o placar aos 16 minutos, numa bela jogada coletiva. A bola passou de pé em pé no campo de ataque, saindo da esquerda, com Alef Manga, para encontrar o jovem Kaio pela direita. O jovem atacante encarou o marcador dentro da área, conquistou algum espaço e mostrou inteligência ao notar o posicionamento do goleiro antes de chutar, vencendo Bento com um chute no canto mais próximo.

O gol mudou o cenário do confronto e o Coritiba cresceu de produção, ao ponto de quase ampliar a vantagem apenas dois minutos após o primeiro gol. Mas quando o jogo parecia confortável para os visitantes, Victor Luís errou um passe na saída de bola e armou o contra-ataque para o Furacão. Pablo e Terans souberam aproveitar de maneira clínica a jogada para o artilheiro do Campeonato Paranaense aparecer na cara do gol e fazer seu sexto gol na competição.

Antes do apito final, mais emoção.

Aos 43 minutos, Pablo recebeu bola enfiada de Vitor Bueno e balançou as redes mais uma vez. A torcida chegou a comemorar, mas o bandeirinha assinalou, corretamente, um impedimento do atacante.

Nos acréscimos, foi vez do Coxa voltar a levar perigo, em cobrança de escanteio de Jesús Trindade que terminou com Chancellor subindo no meio de dois marcadores e cabeceando firme pro gol, obrigando uma grande defesa de Bento.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo também reservou fortes emoções, com um Athletico ainda mais dominante e, principalmente a partir do 20º minuto, botando muita pressão em cima do adversário. Um domínio que se traduziu em quatro grandes chances de gol (com duas bolas no travessão).

Na primeira oportunidade, aos 20 minutos, Terans arriscou um chute direto para o gol numa cobrança de falta da intermediária e colocou muito efeito na bola, que fez uma curva e explodiu no travessão.

No lance seguinte, aos 26, um erro de passe do Coxa na intermediária defensiva virou um contra-ataque para o Athletico, que terminou com Pablo tabelando com Pedrinho, que invadiu a área, ficou contra só um marcador e conseguiu chutar forte, mas não acertou a pontaria.

Já aos 37, Canobbio, que havia acabado de entrar em campo, acertou um lindo chute de fora da área e obrigou uma grande defesa de Gabriel. E dois minutos depois o Athletico teve mais uma grande oportunidade, com Cuello mandando uma verdadeira bomba rumo ao gol. A bola explodiu no travessão e ainda tocou no calcanhar do goleiro antes da torcida coxa-branca poder respirar aliviada.

PANCADARIA

O belo enfrentamento dentro de campo, contudo, terminou de maneira lamentável. Nos últimos instantes de jogo, Marcio Silva e Terans se estranharam e começaram a trocar agressões. Alef Manga comprou a briga do companheiro foi para cima do uruguaio, o que fez a violência escalar e o jogo de futebol virar uma batalha campal, com direito a troca de socos entre os atletas.

Quando jogadores, arbitragem e comissões técnicas tentavam apaziguar a situação, o lateral Pedrinho agrediu Alef Manga por trás, revoltando os companheiros do atacante, que voltaram a partir para o confronto físico contra os rivais.

Para piorar, no meio da confusão, um torcedor do Furacão chegou a invadir o campo e tentou agredir o goleiro reserva do Coxa. Ele acabou detido.

A partida, que iria até os 52 minutos, teve de ser paralisada antes do apito final, sem ser retomada para o que deveriam ter sido os últimos instantes de jogo.









Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

Foto: Valquir Aureliano

FICHA TÉCNICA

Athletico 1 x 1 Coritiba

Athletico: Bento; Khellven (Madson), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho e Erick (Christian); David Terans, Vitor Bueno (Alex Santana) e Vitinho (Cuello); Pablo (Canobbio). Técnico: Paulo Turra

Coritiba: Gabriel; Natanael, Jhon Chancellor, Marcio Silva e Victor Luís; Jesús Trindade (Willian Farias), Bruno Gomes (Bernardo) e Marcelino Moreno (Fabrício Daniel); Kaio (William Pottker), Rodrigo Pinho (Robson) e Alef Manga. Técnico: Antônio Oliveira

Gols: Kaio César (16-1º) e Pablo (24-1º)

Cartões amarelos: Cuello, Fernandinho, Thiago Heleno (A), Bruno Gomes, Kaio, Gabriel (C)

Árbitro: José Mendonça da Silva Jr

Público: 29.782 total

Renda: R$ 1.081.490,00

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo (5 de fevereiro) às 18h30

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

9 – Cobrança de lateral do Athletico direto para a área do Coxa. Terans aproveita a sobra, ajeita a bola com a coxa e chuta sem deixar ela cair. Gabriel, bem posicionado, segura firme.

16 – Gol do Coritiba! Jogada começa com Alef Manga ‘sambando’ para cima da marcação pela esquerda e, de pé em pé, chega em Kaio César na direita. Dentro da área, o atacante abre um espaço e chuta firme no canto mais próximo para vencer Bento.

18 – Alef Manga recebe na esquerda, encara Thiago Heleno e toca para o meio da área. Rodrigo Pinho aparece livre e se estica todo para completar pro gol, mas não alcança a bola.

24 – Gol do Athletico! Coxa sai jogando errado pela esquerda. Pablo aproveita, carrega a bola pelo meio e aciona na hora certa Terans, que passava pela direita. O uruguaio recebe e já devolve pro atacante, que aparece na cara do gol e chuta na saída do goleiro.

27 – Terans recebe na direita, vence a disputa contra Victor Luís e chuta forte da intermediária. A bola passa por cima do gol.

39 – Vitor Bueno arranca pela direita e chuta forte. Gabriel espalma de maneira esquisita, mas a bola sai pela linha de fundo. Escanteio.

43 – Gol… mas não valeu. Vitor Bueno recebe no meio e enfia para a corrida de Pablo nas costas da zaga. O atacante finaliza pro fundo da rede, mas o bandeira assinala um impedimento.

45 – Pablo aparece pela esquerda e toca forte para Vitinho, que se infiltrava pelo meio. O atacante não consegue posicionar o corpo e pega mal na bola, que passa ao lado do gol.

47 – Cobrança de escanteio de Jesús Trindade. A bola viaja até o meio da área e encontra Chancellor, que sobe mais alto que dois marcadores e cabeceia firme pro gol. Bento faz grande defesa, no reflexo.

Segundo tempo

2 – Após a bola ficar viva na área, Manga cruza na área. Pinho tenta o chute, mas fura.

3 – Lançamento de Fernandinho para Vitor Bueno. Dessa vez, o meia-atacante do Athletico que não consegue o domínio e perde boa chance.

20 – Cobrança de falta de Terans da intermediária. Ele chuta forte, com efeito, e a bola explode o travessão.

26 – Coxa erra mais um passe na intermediária e o Athletico acelera. Pablo faz o pivô e tabela com Pedrinho, que recebe dentro da área, só ele e o marcador, corta para o meio e manda uma bomba pro gol. A bola vai pra fora.

37 – Canobbio recebe com liberdade pela direita, longe de gol, e acerta um lindo chute, no ângulo. Gabriel se estica e faz uma grande defesa, com a ponta dos dedos.

39 – Bola levantada na área do Athletico, Canobbio ajeita e Canobbio aparece vindo de trás para mandar uma bomba pro gol. A bola explode no travessão e ainda toca no calcanhar do goleiro Gabriel antes de sair.