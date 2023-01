Assim como aconteceu com o Coritiba na última semana, o Athletico-PR lotou a Arena da Baixada com mulheres e crianças na rodada do Campeonato Paranaense neste sábado. Por conta de uma punição por briga de torcedores em 2022, a equipe proibiu a entrada de homens e crianças acima de 12 anos no estádio para o duelo contra o Maringá, que terminou com vitória dos donos da casa por 1 a 0.

No último fim de semana, o Coritiba colocou um público de mais de 8 mil pessoas no Couto Pereira para a partida da equipe pelo estadual e desta vez a torcida do Athletico-PR também não decepcionou. Com o ingresso sendo trocado por 1kg de alimento, a Arena da Baixada recebeu 32.031 mil pessoas para o jogo válido pela rodada do estadual.

A próxima partida do Athlético-PR pelo Campeonato Paranaense de 2023 em casa, contra o Foz do Iguaçu na próxima quarta-feira (25), também contará apenas com mulheres e crianças de até 12 anos nas arquibancadas e o ingresso seguirá sendo 1kg de alimento.

Entenda a presença de mulheres e crianças na Arena da Baixada

O motivo de apenas mulheres e crianças estarem é de 2022. Durante o estadual do último ano, torcedores do Athletico-PR se envolveram em brigas com torcidas adversárias de Coritiba e Maringá. Por causa disso, o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) decidiu que a equipe jogaria sem torcida nos primeiros jogos em seu estádio em 2023.

Contudo, após apelação do próprio Athlético-PR e do Coritiba, o TJD-PR definiu que apenas a entrada de mulheres e crianças até 12 anos fosse autorizada nos estádios.