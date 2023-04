Athletico x Maringá, na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Athletico-PR e Atlético-MG vão protagonizar o primeiro confronto entre brasileiros nesta edição da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, às 21h, eles se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela segunda rodada do Grupo G. A outra partida da chave será realizada na quinta-feira, às 23h, entre Alianza Lima e Libertad.

Os dois times brasileiros ainda buscam pela primeira vitória. Na estreia, o Athletico empatou sem gols com o Alianza Lima, do Peru, fora de casa. No fim de semana, entrou em campo pelo Brasileirão e, mesmo com vários titulares poupados, venceu o Goiás por 2 a 0.

Já o Atlético-MG começou com derrota, por 1 a 0, diante do Libertad, do Paraguai, mesmo jogando no Mineirão. Na estreia do Brasileirão, também em casa, foi superado pelo Vasco por 2 a 1. Duas derrotas que reforçam a pressão em cima do técnico Eduardo Coudet.

No lado do Athletico, o técnico Paulo Turra não poderá contar com o zagueiro e capitão Thiago Heleno, expulso na estreia. Assim, Pedro Henrique deve ser titular ao lado de Zé Ivaldo, que foi um dos poupados diante do Goiás, embora tenha entrado no segundo tempo, assim como Erick. Além deles, Khellven, Fernandinho, David Terans, Cuello e Canobbio não jogaram e voltam ao time.

Paulo Turra valorizou a vitória no Brasileirão e destacou que isso dá mais opções ao Athletico. “É um grupo muito maduro, que sentiu o último resultado (empate na estreia da Libertadores), mas se motivou e conseguiu uma vitória muito boa, apesar de várias mudanças. É importante ter essas opções, pois teremos muitos jogos importantes.”

No lado do Atlético-MG, Eduardo Coudet também terá um desfalque por suspensão: o lateral-direito Saravia. Ele acumulou três cartões amarelos, uma vez que o time brasileiro entrou nas fases preliminares da competição. Assim, Mariano ganhará chance como titular. Pavón ainda cumpre seu último jogo de suspensão por briga em 2021, quando defendia o Boca Juniors.

Por outro lado, o Atlético terá o retorno do atacante Vargas, recuperado de pancada no joelho. Também poderá contar com o volante Battaglia, que não foi inscrito a tempo para jogar a primeira rodada.

Apesar da derrota no final de semana para o Vasco, Coudet avaliou que o time fez seu melhor jogo e mostrou otimismo para a sequência da temporada. “Gostei muito do que fez o time. A derrota sempre dói, mas fizemos uma boa partida, com finalizações e posse de bola. Perdemos o jogo, mas ganhamos muita coisa. Acho que foi a nossa melhor partida e jogamos do jeito que queremos. Se repetirmos, vamos fazer muito mais na temporada.”