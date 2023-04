Vice-campeão na temporada passada, o Athletico-PR começou a sua trajetória na Libertadores da América de 2023 com um empate. Na noite desta terça-feira, primeiro dia de disputas da fase de grupos, o time paranaense foi até Lima, no Peru, e ficou no empate sem gols com o Alianza Lima-PER, no Estádio Alejandro Villanueva.

Com o resultado, os dois times somam os primeiros pontos no Grupo G e aguardam o segundo jogo da chave, que acontece nesta quinta-feira (06), com o duelo entre Atlético-MG e Libertad, do Paraguai, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19h. Pela Libertadores, o próximo jogo do Athletico-PR será justamente contra o rival brasileiro, no dia 18, na Arena da Baixada.

Como já era de se esperar, o primeiro tempo do duelo foi bastante truncado e cheio de faltas cometidas pelos dois lados. Mesmo assim, foi o Athletico-PR que chegou com perigo pela primeira vez. Aos dez minutos, Fernandinho serviu Vitor Roque, que chutou forte, mas parou em boa defesa do goleiro Campos.

Enquanto isso, o time peruano até tinha mais posse de bola, mas pouco chegava com perigo ao gol de Bento. Tanto que a outra boa chance do primeiro tempo também saiu pelos lados do Athletico-PR. Aos 29, Cuello chutou colocado, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Por isso, o primeiro tempo terminou zerado.

Na volta do intervalo, o time brasileiro seguiu melhor e aos 29 minutos, chutou uma bola na trave com Alex Santana. O volante desviou um chute de Fernandinho, mas a bola explodiu no travessão antes de sair.

Minutos depois, o Athletico-PR viu o zagueiro Thiago Heleno ser expulso após levar o segundo amarelo. Mas, mesmo com um homem a menos por mais de 20 minutos, o representante brasileiro se segurou bem na defesa e saiu do Peru com um ponto somado pelo empate.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA-PER 0 X 0 ATHLETICO-PR

ALIANZA LIMA – Ángelo Campos; Chávez (Montoya), Zambrano, Santiago García e Lagos; Jesús Castillo (Valenzuela), Ballón, Gabriel Costa (Zanelatto), Cueva (Andrés Andrade) e Reyna; Sabbag (Barcos). Técnico – Guillermo Salas.

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Zé Ivaldo (Matheus Felipe), Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Terans (Alex Santana); Canobbio (Rômulo), Vitor Roque (Pablo) e Cuelo (Willian). Técnico – Paulo Turra.

ÁRBITRO – Carlos Ortega (COL).

CARTÃO AMARELO – Valenzuela, Andrés Andrade, Jesús Castillo e Sabbag (Alianza Lima) e Zé Ivaldo, Fernandinho, Pablo e Cuello (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO – Thiago Heleno (Athletico-PR).

LOCAL – Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER).