Após o feito histórico de conquistar duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de canoagem paralímpica – maratona, o curitibano Raphael dos Santos almeja dar passos maiores na carreira. Casado e pai de uma menina de dez anos, ele é atleta desde os 20 anos, quando passou a correr com colegas de trabalho.

Em 2007, Raphael enfrentou momentos dramáticos quando foi atingido por disparos de arma de fogo e ficou entre a vida e a morte. “No hospital, os médicos disseram para a minha família que eu teria poucas chances de viver e, se sobrevivesse, ficaria em uma cadeira de rodas”, lembra o atleta.

Em 2013, após ficar com apenas metade dos movimentos da perna esquerda, ele conheceu a paracanoagem e se filiou ao Clube de Regatas Curitiba, à Confederação Brasileira de Canoagem e à Federação Paranaense de Canoagem. A partir daí, a rotina do atleta mudou totalmente. Raphael acorda todos os dias às 5 horas da manhã para trabalhar, onde fica até a hora do almoço. Depois, vai para a academia treinar e, mais tarde, segue até o Parque Náutico do Iguaçu, região de Curitiba, para praticar a canoagem. Dois dias por semana ele também faz boxe para ajudar no preparo físico.

Desde 2020, Raphael é aluno do curso de Educação Física da Universidade Positivo. Ele ganhou uma bolsa de 90% participando de um projeto idealizado pela própria universidade. “Desde pequeno, sempre sonhei em fazer Educação Física. Quando me formar, quero trabalhar com inclusão social, colocando deficientes na academia’’, conta.

O atleta conta com o apoio e suporte da academia que frequenta: a UPX Sports. Agora, o desafio está em conseguir um patrocínio que o leve até o mundial que será disputado na cidade de Vejen, Dinamarca, nos dias 28 e 29 de agosto de 2023. Mas, para os custos da viagem, que são altos, o atleta segue fazendo rifas e juntando recursos. “O patrocínio irá custear o aluguel de barco, estadia e passagens de avião. E nesse ano, por ser um país onde preciso me comunicar em inglês, preciso levar meu treinador para participar das reuniões técnicas”, detalha Raphael.

Empresas e pessoas interessadas em ajudar o atleta, podem entrar em contato pelo número (41) 99549-3292 ou e-mail raphacanoagem@gmail.com.