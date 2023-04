Julio e os troféus (Crédito: Divulgação)

O maior e mais completo evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar e fitness da América do sul, recebeu no dia 16 de abril, no Expo Center Norte em São Paulo, o Campeonato Mundial de Power Bíceps.

Júlio Ferraz, um dos principais nomes da modalidade da atualidade sagrou-se duplo campeão da categoria até 75kg nas categorias Open e Master 1. Ele mora na cidade de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, tem 41 anos, é formado em Marketing, Filosofia e Pedagogia. Autor do livro “Os valores de um campeão”.

“Hoje foi um dia histórico para o evento e para a modalidade, estou muito feliz em poder escrever meu nome na história do Power Bíceps mundial”, disse.

Além dos dois títulos mundiais, JF quebrou 2 recordes mundiais da modalidade ao erguer 65kg e 70kg respectivamente.

Esse é também o quinto título do evento (Arnold Classic South America), Júlio é um dos maiores vencedores do evento em atividade na modalidade.