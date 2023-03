Após a goleada histórica do Liverpool sobre o Manchester United por 7 a 0, em partida válida pelo Campeonato Inglês, o técnico Erik Ten Hag selecionou clipes da trágica partida para mostrar a seus jogadores no centro de treinamento do clube. A intenção era fazer com que os atletas sentissem “raiva” por suas atuações no Anfield.

Algo semelhante já havia acontecido logo após o termino da goleada, quando o treinador pediu que os jogadores fizessem silêncio para escutar as comemorações da torcida do Liverpool no Anfield. No centro de treinamento, Ten Hag optou por adotar uma postura para recuperar o moral de seus atletas. De acordo com relato da imprensa inglesa, o treinador chegou ao CT duas horas antes de todos os jogadores.

“O que aconteceu não destrói todo o bom trabalho que fizemos nesta temporada”, foi a mensagem passada por Ten Hag. Na semana anterior à goleada, o Manchester United havia conquistado a Copa da Liga Inglesa, ao vencer o Newcastle na decisão. Além disso, trabalhou com o grupo a importância de não ficar deprimido ou perder a confiança neste momento do ano.

Longe da disputa pelo título do Campeonato Inglês, o Manchester United deve focar na Liga Europa. Após eliminar o Barcelona, o clube enfrenta o Real Bétis pelas oitavas de final da competição continental a partir desta semana. O jogo de ida acontece nesta quinta-feira, no Old Trafford, casa do clube inglês.

A ideia é fazer com que o grupo não perca a energia nesta reta final. Além de manter o foco na Premier League – apesar de estar distante do líder Arsenal -, Ten Hag planeja que o time realize mais sessões com o psicólogo do clube Rainier Koers. O profissional esportivo foi trazido pelo treinador quando se transferiu do Ajax para o United.