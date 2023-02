Atletiba na Arena (Crédito: Franklin de Freitas)

Athletico e Coritiba fazem neste domingo (3 de fevereiro) o primeiro clássico atletiba de 2023. A partida, que vale a liderança do campeonato paranaense, marca o 354º encontro entre as equipes na história. Os dados são do site HistoriadoCoritiba.com.br, que publica a lista de todos os clássicos – clique aqui para ver. Não são considerados partidas por Torneio Início e outras competições não oficiais.

RIVALIDADE

353 Atletibas

114 vitórias do Athletico

103 empates

136 vitórias do Coritiba

455 gols do Athletico

506 gols do Coritiba