Briga no Atletiba de fevereiro de 2022, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

O jogo entre Athletico Paranaense e Coritiba marcado para 5 de fevereiro, na Arena da Baixada, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense, terá torcida única. Ou seja, apenas torcedores do Athletico vão poder entrar no estádio. A informação foi divulgada pela rádio Banda B, com base em informações doo delegado da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos – Polícia Civil (Demafe), Luiz Carlos Oliveira.

Segundo a Banda B, a medida atende a um pedido dos dois clubes e tem o apoio do Ministério Público no Paraná.

Em fevereiro de 2022, o Atletiba da primeira fase do Campeonato Paranaense, no Couto Pereira, terminou em pancadaria. Os dois clubes foram punidos com a perda de mando de campo por causa daquela confusão.

Como consequência, os dois clubes pediram à CBF para que os Atletibas do Campeonato Brasileiro de 2022, um na Arena da Baixada e outro no Couto Pereira, fossem com torcida única. A entidade atendeu a solicitação.