Depois de perder para o Barcelona e empatar com o Almería no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid voltou a vencer nesta quarta-feira. Visitou o Levante no estádio Ciudad de Valencia, pelas oitavas de final da Copa do Rei, e conquistou uma vitória por 2 a 0, com gol marcado por Álvaro Morata, para avançar às quartas de final. O adversário da próxima fase será definido por sorteio.

O Atlético sofreu um pouco no primeiro tempo e viu o Levante levar perigo ao goleiro Oblak em algumas oportunidades. Além disso, não demonstrou muita criatividade no ataque. O cenário mudou logo no início do segundo tempo, pois Alvaro Morata recebeu lindo passe de Marco Llorente e chutou no canto esquerdo para abrir o placar, aos nove minutos.

Em desvantagem, o Levante continuou se esforçando para frequentar o campo de ataque, mas esbarrou em uma defesa bem organizada e cometou alguns erros. Nos minutos finais, o Atlético melhorou seu desempenho ofensivo e fechou o placar aos 46, quando Llorente aproveitou passe de Molina e marcou.

A Copa do Rei teve mais jogos nesta quarta-feira. Com dois gols de Cavani, um de Kluivert e outro do brasileiro Samuel Lino, o Valencia goleou o Sporting Gijón por 4 a 0 e avançou às quartas de final. A classificação para a fase seguinte também foi garantida pelo Athletic Bilbao, que venceu o Espanyol por 1 a 0, com gol marcado por Oscar de Marcos.