O Atlético de Madrid goleou o Sevilla, neste sábado, em casa, por 6 a 1. Invicto no Espanhol há oito rodadas, a equipe comandada por Diego Simeon chegou aos 45 pontos e ocupa a terceira colocação.

O líder é o Barcelona, com 59 (e um jogo a menos – encara no domingo o Valencia). Já o Sevilla, do técnico Jorge Sampaoli, estacionou nos 25 pontos e ainda vai poder entrar na zona de rebaixamento.

Memphis Depay foi o destaque do primeiro tempo com dois gols em menos de cinco minutos. O primeiro saiu aos 23 e o segundo, aos 26, quando Depay, de dentro da meia-lua, acertou um belo chute no ângulo esquerdo.

O Sevilla diminuiu aos 39 com En-Nesyri. Mas a reação parou por aí. No segundo tempo o Atlético ampliou com Griezmann (em um belo chute de fora da área), aos 8, Carrasco, aos 24, Morata, aos 31 e 47.

O próximo duelo da equipe de Madri será contra o Girona no dia 13. Já o Sevilla pega o Fenerbahce pela Liga Europa, na quinta-feira, e depois, pelo Espanhol, o Almería, no domingo.

Mais resultados deste sábado: Getafe 3 x 2 Girona, Almeria 0 x 2 Valência e Mallorca 0 x 1 Elche.