Em um jogo onde demonstrou amplo domínio no primeiro tempo, o Atlético de Madrid ficou somente no empate de 1 a 1 com o Almería, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O tropeço afasta a equipe da dupla Real Madrid Madrid e Barcelona que brigam na parte de cima da tabela pela liderança do torneio.

Na classificação, o time de Diego Simeone somou mais um ponto e chegou aos 28. Na parte intermediária da tabela, mas próximo da zona de rebaixamento, o Almeria tem apenas 18.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pelo Espanhol. O Atlético de Madrid recebe o Valladolid no sábado, enquanto o Almería visita o Valência na segunda-feira.

O jogo teve um primeiro movimentado com o Atlético Madrid assumindo as ações ofensivas da partida. E o primeiro gol não demorou a sair. Angel Correa recebeu boa assistência na área e teve tranquilidade para tirar do goleiro e balançar a rede aos 18 minutos.

O gol deu moral ao time do técnico Diego Simeone que seguiu no ataque. A chance de ampliar veio novamente com Angel Correa. O jogador arriscou um chute cruzado que, após desvio, saiu para a linha de fundo.

A pressão se manteve e o Atlético teve um gol de Kondgbia anulado por impedimento. Na sequência, porém, o Almería achou uma oportunidade e acabou empatando o confronto quando o adversário era melhor em campo.

Lucas Robertone apostou em um passe longo pelo alto em direção à área. El Billal Toure não vacilou na jogada, mostrou oportunismo e, de cabeça, deixou tudo igual na etapa inicial: 1 a 1 aos 37 minutos.

O empate equilibrou o jogo e o segundo tempo foi equilibrado. El Billal Toure quase marcou em dois lances de área para o Almería e passou a ter mais domínio territorial.

Morata recolocou os visitantes na disputa ao desperdiçar a chance do segundo gol para o Atlético aos 27 e 29 minutos, e a partida ganhou mais emoção no final da segunda etapa. O placar, no entanto, seguiu inalterado e o jogo terminou o 1 a 1 no marcador.

Mais cedo o Espanyol encarou o Getafe logo aiu na frente com Joselu. O empate veio no lance seguinte com Enes Unal e a partida já estava empatada com sete minutos de duelo. O gol da vitória veio no segundo tempo. Aos 15 minutos, Javier Puado encobriu o goleiro e decretou a vitória do Espanyol por 2 a 1. Os dois times aparecem empatados na classificação com 17 pontos.