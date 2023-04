O Atlético de Madrid se aproximou da vice-liderança do Campeonato Espanhol ao derrotar o Rayo Vallecano por 2 a 1, neste domingo, no Vallecas, pela 28ª rodada. O time de Simeone se aproveitou da derrota do Real Madrid para o Villarreal por 3 a 2 para seguir na briga pelo 2º lugar.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 57 pontos, dois a menos do que o Real Madrid. O Barcelona é o líder isolado com 71. O Real Sociedad, em quarto, tem 51. Já o Rayo Vallecano ficou em nono, com 37.

O jogo começou pilhado com entradas duras. Aos poucos, o Atlético foi tomando conta da partida e abriu o placar aos 22 minutos. Nahuel Molina recebeu belo passe na extremidade da área e mandou no canto esquerdo do goleiro. Na comemoração, homenageou Ángel Correa, que perdeu a mãe recentemente.

O Atlético abriu a porteira e não demorou para fazer o segundo. Aos 25 minutos, Carrasco cobrou escanteio na cabeça de Mario Hermoso, que subiu sozinho para ampliar. O Rayo Vallecano tentou dar uma resposta ainda na primeira etapa, mas esbarrou na marcação do adversário.

No segundo tempo, o Atlético continuou melhor e foi o responsável pelas melhores oportunidades. Aos oito minutos, Álvaro Morata recebeu dentro da área e arriscou. A bola passou rente à trave do goleiro Stole Dimitrievski.

A situação do Vallecano ficou ainda pior aos 17 minutos, quando, com ajuda do VAR, Florian Lejeune foi expulso. Com um a mais, o Atlético se acomodou e “sentou” no resultado.

Com isso, o Vallecano resolveu se arriscar e diminuiu aos 40 minutos. Fran Garcia recebeu livre de marcação e arriscou de longe. A bola surpreendeu Oblak, que não esboçou reação. No entanto, o Atlético não deixou a vitória escapar e segurou o adversário para confirmar os três pontos.

Mais três jogos foram realizados neste domingo. O Almería deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 16º lugar ao bater o Valencia (18º) por 2 a 1. Já o Cádiz (14º) visitou o Bétis (6º) e venceu por 2 a 0.

O Bétis, inclusive, perdeu grande oportunidade de encostar na briga por vaga na Liga dos Campeões. Por fim, Valladolid (17º) e Mallorca (12º) ficaram no empate por 3 a 3.