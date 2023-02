Classificados para as semifinais do Campeonato Mineiro, Atlético-MG e América-MG empataram por 1 a 1, neste sábado à tarde no Mineirão e diante de 37 mil torcedores, pela penúltima rodada. O time comandado por Vagner Mancini mandou no primeiro tempo, mas a equipe atleticana foi melhor no segundo. O empate justo adiou a definição de quem vai ser o primeiro colocado geral e ter a vantagem de resultados iguais na fase de mata-mata.

Os dois rivais estão invictos. O Atlético-MG lidera o Grupo A com 17 pontos, enquanto o América é líder do Grupo B, com 15 pontos. Na última rodada, os alvinegros enfrentam, fora de casa, o Democrata GV (Governador Valadares), enquanto os americanos recebem o Tombense no Independência.

O primeiro tempo foi intenso, principalmente pelo ritmo agressivo imposto pelo América, que criou quatro chances reais de gols em apenas 11 minutos e viu o goleiro Everson aparecer com grandes defesas. Foram duas finalizações de Benítez, uma de Juninho e outra de Alê.

Mas o Atlético foi mortal quando teve sua chance, abrindo o placar aos 22 minutos. Claro que a jogada começou dos pés de Hulk, que cobrou falta com perfeição. A bola passou pela barreira e iria no ângulo não fosse um tapinha do goleiro Matheus Cavichioli. A bola bateu no travessão e voltou na cabeça de Patrick que testou com o gol vazio.

O gol esfriou os ânimos dos jogadores do América, que ainda sofreram pressão nos últimos minutos. Hulk quase ampliou aos 40 minutos. Mas nos acréscimos, o América conseguiu o empate. Aos 46 minutos, Everson defendeu após cobrança de falta. No escanteio cobrado por Benítez, o zagueiro Ricardo Silva subiu sozinho e desviou de cabeça para as redes, empatando aos 47 minutos.

Mas a história se inverteu no segundo tempo, quando o Atlético iniciou na pressão, mantendo a posse de bola e controlando o jogo. Aos 19 minutos, Matheus Cavichioli salvou o gol após cabeçada de Vargas ao dar um tapinha e mandar a bola sob o travessão.

Apesar do maior domínio territorial, o Atlético não foi efetivo nas infiltrações e finalizou pouco. A esperança sempre ficou com Hulk, principalmente nos minutos finais. O América, mais retraído, segurou o empate até o final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 AMÉRICA-MG

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Nathan Silva, Maurício Lemos (Réver) e Rubens; Otávio, Igor Gomes (Edenílson), Patrick (Pedrinho) e Hyron (Zaracho); Vargas (Paulinho) e Hulk. Técnico: Eduardo Codet.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Ricardo Silva, Éder e Nicolas; Juninho, Alê (Artur) e Benítez (Dadá Belmonte); Matheusinho (Lucas Kal), Felipe Azevedo (Adyson) e Aloísio (Henrique Almeida). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Patrick, aos 22, e Ricardo Silva, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Gomes do Amaral

CARTÕES AMARELOS – Igor Gomes (Atlético). Henrique Almeida, Adyson, Felipe Azevedo, Éder e Nino Paraíba (América).

RENDA – Não disponível

PÚBLICO – 37.180 torcedores

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).