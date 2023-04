De volta à Série B do Campeonato Brasileiro, após três anos na elite, o Atlético-GO deixou a vitória escapar no final da partida. Em sua estreia, neste sábado, em São Luís, o atual campeão goiano ficou no empate por 3 a 3 com o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão. O Atlético-GO vencia a partida até os 50 minutos, quando Joécio marcou para o time maranhense e deixou tudo igual.

O saldo poderia ser pior, porém, Ronaldo defendeu um pênalti para o Atlético-GO. O resultado soou com uma derrota para o time goiano, já, para os maranhenses, o empate teve gosto de três pontos.

Atual campeão goiano, o Atlético-GO começou a partida mais cauteloso. Estudando o Sampaio Corrêa, o time dava a bola para os mandantes e procurava se organizar na partida. Desatento, o Atlético-GO errou na saída de bola com Lucas Gazal e Ytalo perdeu um gol inacreditável pelo Sampaio.

O susto serviu para acordar os visitantes. Gustavo Coutinho abriu o marcador para o Atlético-GO, aos 23 minutos. O centroavante recebeu belo passe de Shaylon, saiu cara a cara com o goleiro e bateu na saída, para marcar o primeiro gol goiano na Série B.

A abertura do marcador animou o jogo. Subindo o ritmo, as duas equipes aceleram o ritmo, mesmo tendo dificuldades nas transições. Até que em um contra-ataque, o Sampaio deixou tudo igual no Castelão. Matheus Pivô puxou o contragolpe e achou Vitinho na direita. O atacante cruzou rasteiro e Neto Paraíba chegou finalizando, marcando um belo gol, aos 41. Mas a vantagem dos donos da casa durou quase nada. Aos 43, Luiz Fernando deixou o Atlético com a vitória parcial, ao completar o cruzamento de Moraes.

Correndo atrás do prejuízo, o Sampaio Corrêa voltou mais ligado no segundo tempo. Logo aos 10, Ytalo foi derrubado na área: pênalti. O próprio Ytalo foi para a cobrança, mas parou no goleiro Ronaldo, que voou no canto direito para defender. Na sequência, o goleiro goiano ainda pegaria uma bicicleta de Alyson.

O Sampaio Corrêa cresceu. Frequentando a área adversária, o time maranhense não conseguia traduzir seu volume de jogo em finalização a gol. Por estar avançado, o Sampaio Corrêa deixou a retaguarda exposta e foi um prato cheio para o Atlético-GO. Em contragolpe, Marco Antônio recebeu na direita, já dentro da área, fintou a marcação e rolou para trás. Na primeira tentativa, Rhaldney teve seu chute travado, porém o mesmo pegou a sobra e mandou para o fundo das redes, aos 36.

O que parecia ser uma “pá de cal” na partida durou apenas dois minutos. Logo aos 38, Vinícius Alves recebeu cruzamento de Neto Paraíba. Quase na pequena área, o atacante deu lindo drible na marcação e bateu para grande defesa de Ronaldo, mas, no rebote, Vinícius Alves completou para as redes: 3 a 2. O gol botou fogo na partida. O Sampaio se lançou ao ataque e Joécio, aos 50 minutos, empatou. Após rondar a área, Neto Paraíba cruzou na medida para o zagueiro aparecer na área e cabecear para o fundo das redes, no último lance da partida.

Na próxima rodada, o Atlético-GO fará sua estreia em casa, no estádio Antônio Accioly, contra o CRB, no dia 22, às 16h. Já o Sampaio Corrêa entra em campo no dia 21, às 19h, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 3 X 3 ATLÉTICO-GO

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateus Pivô (Marcos Ytalo), Joécio, Léo Silva e Alyson; Jhony Douglas (Eloir), Luiz Otávio e Neto Paraíba; Bill (Matheus Martins), Vitinho (Vinicius Alves) e Ytalo (Patrick Carvalho). Técnico: Evaristo Piza.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Lucas Gazal e Jefferson (Moraes); Rhaldney, Matheus Sales (Renato Alves), Shaylon (Marco Antônio), Airton (Bruno Tubarão) e Luiz Fernando (Kelvin); Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart Santos.

GOLS – Gustavo Coutinho, aos 23, Neto Paraíba, aos 41, e Luiz Fernando, aos 43 minutos do primeiro tempo. Rhaldney, aos 36, Vinícius Alves, aos 38, e Joécio, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Eloir, Léo Silva e Luiz Otávio (Sampaio Corrêa); Rhaldney (Atlético-GO).

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – R$ 53.675,00.

PÚBLICO – 3.290 pagantes.

LOCAL – Estádio Castelão, São Luís (MA).