Paulo Henrique em 2020, pelo Paraná Clube (Crédito: Divulgação/Paraná Clube/Rui Santos)

O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Paulo Henrique, de 26 anos, ex-Juventude. O jogador, que já posou com a camisa alvinegra, assinou até 31 de dezembro de 2024. O time gaúcho ficou com um porcentual de venda para aceitar liberar o atleta antes do fim do contrato.

Paulo Henrique foi destaque do Paraná Clube na temporada 2020 – 44 jogos, um gol e três assistências. Estava no Juventude desde 2021.

A contratação do jogador foi um pedido do próprio técnico Eduardo Coudert. Ele será apresentado nesta quarta-feira como o quarto reforço do Atlético-MG para a temporada. Antes dele, o time mineiro já havia acertado com o zagueiro Bruno Fuchs, o meia Edenílson e o atacante Paulinho.

No anúncio, o Atlético-MG destacou o momento em que Paulo Henrique chegou a atingir a marca de 37,4 km/h durante o empate por 2 a 2 com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O time mineiro exaltou a velocidade do atleta.

No total, desde fevereiro de 2021, Paulo Henrique disputou 59 partidas pelo Juventude e marcou dois gols. Além do time gaúcho, ele passou por Londrina, Tubarão-SC, Metropolitano-SC, União Beltrão-PR, Operário-PR e Iraty-PR.

O Atlético-MG superou uma proposta do FC Cincinatti, da Major League Soccer, para assinar com o lateral, que já estava apalavrado com o clube norte-americano.