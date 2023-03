O Atlético-MG entrou em campo neste sábado à tarde em Governador Valadares (MG) apenas para confirmar a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro. Já classificado, o técnico Eduardo Coudet usou um time alternativo e não teve dificuldades para vencer o Democrata-GV por 3 a 0, no Estádio José Mammoud Abbas, pela oitava e última rodada. Hyoran, Eduardo Sasha e Vargas foram os artilheiros do jogo.

O Atlético-MG terminou a primeira fase com a melhor campanha. Em oito jogos, foram seis vitórias e dois empates, liderando o Grupo A, com 20 pontos. Por ter sido líder geral, o Atlético-MG decide a semifinal em casa e joga por dois empates. Seu adversário será o Athletic, do técnico Roger Silva, segundo melhor colocado da competição, com 15 pontos, na vice-liderança do Grupo A, atrás do América, com 18.

Já o Democrata de Governador Valadares, terminou a primeira fase com 10 pontos, em terceiro do Grupo C, e com a oitava melhor campanha. Com isso irá disputar o Troféu Inconfidência. Seu rival será o Pouso Alegre, dono da quinta melhor campanha, com 10 pontos no Grupo A.

Jogando com o time alternativo, o sol forte foi o principal adversário do Atlético contra o Democrata. A alternativa encontrada para driblar o calor foi apostar em lançamentos e cruzamentos na área. Aos cinco minutos, Vargas perdeu um gol inaceitável. Após cruzamento de Rubens, o atacante chileno, sozinho, furou a bola.

Trocando passes e mantendo a posse da bola, o time de Coudet procurava não se desgastar, enquanto fazia o adversário correr atrás da bola. De tanto insistir em lançamentos, balançou as redes com Vargas, mas o árbitro invalidou o lance, após toque na mão de Nathan Silva.

A partida seguia com o Atlético-MG com 70% de posse de bola, trocando mais passes do que levando perigo ao gol do Democrata. Ainda apostando nos lançamentos, Hyoran abriu o placar aos 43 minutos. Mariano recebeu na intermediária e viu Hyoran entrando sem marcação. O cruzamento foi na medida e, de cabeça, o atacante balançou as redes. De primeira, o lance acabou invalidado por impedimento, mas após ‘intermináveis’ cinco minutos de revisão, o VAR confirmou o gol.

Com o sol já se pondo e com o gramado todo na sombra, o Atlético voltou para a segunda etapa, acelerando o ritmo. Logo aos oito minutos, encaminhou a vitória. Pavón recebeu em velocidade pela direita e cruzou para Sasha, que de primeira, marcou o segundo gol atleticano.

Minutos depois, Hyoran cobrou a falta por baixo da barreira e acertou a trave. A bola teve um leve desvio no caminho. Na cobrança de escanteio, Vargas apareceu entre a defesa do Democrata e cabeceou para anotar o terceiro gol aos 17 minutos.

Com a vitória pavimentada, Coudet começou a descansar algumas peças e dar ritmo para outras, já visando o confronto do meio de semana da pré-Libertadores contra o Millonarios-COL. A delegação embarca para a Colômbia na segunda-feira para este primeiro jogo, porque a volta vai acontecer em Belo Horizonte (MG).

Principal jogador do time, o atacante Hulk entrou aos 35 minutos da segunda etapa. No primeiro toque na bola, só não balançou as redes, porque a defesa do Democrata chegou a tempo. No fim, o Atlético ficou trocando passes esperando o apito final, Ainda deu tempo de Léo Carioca ser expulso, já nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA

DEMOCRATA-GV 0 x 3 ATLÉTICO-MG

DEMOCRATA – Glaycon; Gabriel Marques, Rony e Mendonça (Bruninho); Douglas, Mateus Silva (Felipe Hereda), Mateuzinho (Luann), Nael e Léo Carioca; Pablo (Luiz Fernando) e Brandão (Diego). Técnico: Paulo Schardong.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Rubens; Otávio, Igor Gomes (Nathan) e Hyoran (Hulk); Pavón (Ademir), Vargas e Eduardo Sasha (Pedrinho). Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Hyoran, aos 43 minutos do 1º tempo; Eduardo Sasha, aos 8 e Vargas, aos 17 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO – Antônio Márcio Teixeira da Silva.

CARTÕES AMARELOS – Mendonça, Léo Carioca e Rony (Democrata-GV); Vargas e Eduardo Sasha (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHOS- Léo Carioca (Democrata-GV).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio José Mammoud Abbas (Mamudão), em Governador Valadares (MG).