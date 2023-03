O Atlético-MG decide nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, a sua vida na Copa Libertadores da América. O time brasileiro encara o Millonarios precisando de uma simples vitória para avançar, já que o primeiro confronto entre os dois, na Colômbia, terminou empatado por 1 a 1.

O Atlético iniciou a competição na segunda fase e bateu o Carabobo-VEN, após empatar fora de casa e vencer no Mineirão por 3 a 1. Já o Millonarios viveu a mesma situação contra a Universidad de Quito-ECU. No confronto de volta, no entanto, levou a melhor com o placar por 2 a 1.

Para esta partida, o técnico Eduardo Coudet colocará em campo o que tem de melhor. A principal novidade deve ser o meia Zaracho, que volta ao time após ser liberado para acompanhar o velório do seu cunhado. Ele está entre os relacionados.

O Atlético está em um momento decisivo na temporada. Além da Libertadores, o time precisa se preocupar com o Campeonato Mineiro, já que, no último domingo, perdeu para o Athletic, na semifinal, por 1 a 0, em são João Del Rei.

“Temos a possibilidade de dar a volta por cima em casa, vamos chegar muito bem na partida da Libertadores, com nossos torcedores e nossa casa. Sabemos que será um jogo difícil, mas faremos o possível para sair com a vitória”, afirmou o treinador.

Do outro lado, o técnico Alberto Gamero ganhou um desfalque de última hora. Andrés Llinás sofreu uma lesão no joelho direito e foi vetado pelo departamento médico. O treinador relacionou apenas 22 jogadores para esta ‘decisão’.

No final de semana, o treinador mandou a campo pelo Campeonato Colombiano um time repleto de reservas, justamente para priorizar a partida contra o Atlético na Libertadores. “Vamos ao Brasil para sair com a vaga. Os times brasileiros estão sobressaindo no torneio, mas precisamos fazer nossa parte e colocar o Millonarios na próxima fase”, afirmou o comandante.