O Atlético-MG inicia nesta quarta-feira a terceira e última etapa da fase preliminar da Copa Libertadores em busca do passaporte para figurar nos grupos. Após eliminar o Carabobo-VEN, o time mineiro encara o Millonarios, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida. A partida será disputada no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, às 21h30 (horário de Brasília). O jogo da volta está marcado para o dia 15 de março, no Mineirão.

O Atlético-MG eliminou os venezuelanos do Carabobo pelo placar agregado de 3 a 1, conquistado em casa, já que na ida, o time brasileiro ficou no empate sem gols. Enquanto isso, o Millonarios, também fez prevalecer o fator casa na segunda fase contra a Universidad Católica-EQU. Após empate sem gols no Equador, venceu o adversário por 2 a 1, no El Campín.

No último final de semana, o técnico Eduardo Coudet poupou vários titulares no jogo final da fase de classificação do Campeonato Mineiro (3 a 0 em cima do Democrata de Governador Valadares). Entre eles, o atacante Hulk, que está confirmado para este duelo decisivo na Colômbia.

Coudet terá mais uma baixa. Além de Pavón, suspenso pela Conmebol, ele perdeu o atacante Zaracho. O jogador está de luto pela morte do cunhado e foi liberado para seguir com os familiares.

A dúvida para o confronto é saber quem será o titular na lateral direita. Experiente, Mariano atuou entre os reservas no fim de semana pelo Mineiro e pode ganhar a vaga de Saravia. Alan Kardec, Guilherme Arana, Bruno Fuchs e Igor Rabelo seguem no departamento médico.

“Sabemos que jogar fora de casa é sempre difícil, independentemente de onde for. Com certeza será um jogo difícil contra o Millonarios”, disse o meia Pedrinho.

O Millonarios também poupou a maioria de seus titulares na rodada do fim de semana no Campeonato Colombiano. Mesmo com os reservas, superou o Deportivo Cali por 2 a 0 e está na sétima colocação, com nove pontos, a quatro do líder e com quatro jogos a menos.

Com isso, a tendência é que o treinador Alberto Gamero repita a escalação dos confrontos contra o Universidad. “Os times brasileiros estão acostumados a ganhar a Copa Libertadores. Vamos fazer o jogo aqui e a ideia é vencer desde já”, disse o treinador.