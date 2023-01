Destaque do Internacional na época em que Eduardo Coudet era o treinador, Patrick não teve dúvidas em aceitar o convite do Atlético-MG para trabalhar novamente com o treinador. O meia foi oficializado nesta quinta-feira pelo clube mineiro e chegou esbanjando confiança em retomar o protagonismo após passagem de altos e baixos no São Paulo.

“Muito feliz, motivado para um novo desafio. Venho com a fome de conquistar os objetivos do clube na temporada”, disse Patrik, sem conter elogios ao novo grupo. “Elenco muito qualificado, plantel que trabalha muito bem. Então, chego feliz, motivado e com a expectativa melhor possível.”

Aos 30 anos, o jogador foi adquirido em definitivo pelo clube mineiro e assinou até o fim de 2025. Ele era um pedido de Coudet e espera repetir o sucesso de duas temporadas, algo que pesou para o acerto. “Por conhecer comissão técnica, a diretoria, o (Rodrigo) Caetano… Eles me fizeram o convite, apresentaram o projeto, e isso foi um divisor de águas nessa decisão”, disse.

Agora Patrick tenta provar que já está em condições de entrar em campo quando o Campeonato Mineiro der a largada – a competição está suspensa na Justiça. Ele vinha participando da pré-temporada com o São Paulo e não deve ter problemas com o físico para se entrosar ao novo grupo, do qual já conhece alguns jogadores, como o volante Edenilson.

“Elenco muito qualificado, sem palavras, foi campeão recentemente. Espero chegar para somar e ajudar os companheiros”, afirmou, também esperando que o reencontro com Coudet dê certo. “Espero que seja o melhor possível. Fizemos boa parceria no Internacional, espero que o carinho continue. Pôr em prática aqui também e trazer muitas alegrias para o Galo.”