O Atlético-MG manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro ao vencer o Ipatinga, por 1 a 0, neste sábado à noite, no estádio Ipatingão, pela terceira rodada. Esta foi a terceira vitória em três jogos, mas só foi confirmada nos minutos finais. Rubens, destaque da base do Galo, marcou o gol aos 42 minutos e Everson fez uma defesa sensacional aos 46 minutos, praticamente garantindo a vitória.

Com nove pontos, o Atlético-MG lidera o Grupo A, que tem ainda o Athletic, com cinco, Pouso Alegre, 4, e o Villa Nova, 3. O técnico Eduardo Coudet optou por promover diversas mudanças no time, poupando alguns titulares – Hulk nem viajou com a delegação. Pela primeira vez, Rubens, Réver e Sasha foram titulares. O experiente Réver completou seu jogo de número 339 pelo clube.

De outro lado, esta foi a primeira participação do Ipatinga, que esteve ausente nas duas primeiras rodadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva até julgamento da ação movida pelo Betim, que acusava o clube do Vale do Aço de irregularidades no Módulo II de 2022. Mas o STJD considerou improcedente o pedido e manteve o Ipatinga no Módulo I, tanto que os jogos contra Villa Nova e Patrocinense já foram remarcados. É o lanterna do Grupo C, sem pontuar.

Como esperado o Atlético dominou o primeiro tempo, criou as melhores chances, porém, não acertou as finalizações. Além disso, o goleiro Gabriel Bubniack, do Ipatinga, foi considerado o melhor em campo.

No segundo tempo, porém, foi o Ipatinga quem chegou mais perto de abrir o placar. Aos oito minutos, Danilo Mariotto cabeceou forte e Everson fez grande defesa. Aos 20 minutos, após recuperação de bola pelo lado direito, a bola sobrou para o chute de Nadson, porém, para fora. Mesmo assim, a torcida local se “agitou”, apesar do forte calor que desgastou todos os jogadores.

Quando o jogo caminhava para o zero a zero, saiu o gol. Pedrinho, do lado direito, levantou a bola na área e Rubens tentou duas vezes para, mesmo desequilibrado, fazer o gol. A bola entrou de leve nas redes.

Mas o “lance do jogo” aconteceu aos 46 minutos, quando Bruno Santos cruzou na pequena área e Danilo Mariotto tentou o cabeceio. A bola tocou no seu corpo e seguiu em direção ao gol, quando Everson se esticou todo e fez a defesa em dois tempos. O lance gerou dúvidas, só afastadas com a conferência do VAR, que assegurou que a bola não ultrapassou a linha de gol.

FICHA TÉCNICA:

IPATINGA 0 X 1 ATLETICO-MG

IPATINGA – Gabriel Bunmiack; Carlos Daniel, Mailson, Luanderson Santos (Izael) e Bruno Santos (Pedrinho); Luanderson Silva (Márcio Júnior), Netinho (Alyson), Chiquinho e Nadson; Matheus Índio (Diego Gomes) e Danilo Mariotto). Técnico: Waguinho Dias.

ATLÉTICO-MG – Everson; Paulo Henrique (Calebe), Nathan, Réver e Rubens; Otávio, Igor Gomes e Hyoran (Pavón); Ademir (Pedrinho), Bargas e Eduardo Sasha (Paulinho). Técnico: Eduardo Coudet.

GOL – Rubens, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego Gomes, Teco e Luanderson Silva (Ipatinga); Everson, Rubens, Nathan Silva e Pedrinho (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli da Silva.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG).