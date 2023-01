Abner (Crédito: Franklin de Freitas)

O lateral-esquerdo Abner, 22 anos, está perto de ser vendido ao Bétis, 4º colocado do Campeonato Espanhol. O clube europeu deve pagar 7 milhões de euros (cerca de R$ 38,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador. O valor pode chegar até 10 milhões de euros (R$ 55,5 milhões) se Abner atingir metas no futebol europeu. A equipe paranaense fica com 30% para futuras negociações. A notócia partiu do InformaBetis.

Na atual janela de transferência, o clube espanhol vendeu o lateral-esquerdo Álex Moreno por 14,7 milhões de euros para o Aston Villa, da Inglaterra.

Em julho de 2019, Abner foi comprado pelo Athletico, junto à Ponte Preta, por cerca de R$ 10 milhões. Ele tem contrato com o clube até julho de 2025.

Se for confirmada a venda por 7 milhões de euros, Abner passa a ser a oitava maior venda da história do Athletico.

MAIORES VENDAS DO ATHLETICO

Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt

Jogador Idade* Posição Clube comprador Valor** Ano 1º Renan Lodi 21 lateral Atlético Madrid 21,7 2020 2º Lucas 21 atacante Rennes 21,3 2000 3º Bruno Guimarães 22 volante Lyon 20 2020 4º Kleberson 24 volante Manchester Utd 8,6 2003 5º Hernani 22 volante Zenit 8 2016 6º Robson Bambu 22 zagueiro Nice 8 2020 7º Fernandinho 20 volante Shakhtar Donetsk 7,8 2005 8º Léo Pereira 23 zagueiro Flamengo 7 2019 9º Rony 24 atacante Palmeiras 6 2019 10º Vitinho 22 ponta Dynamo Kiev 6 2021 11º Pablo 26 atacante São Paulo 6 2019 12º Sidcley 25 lateral Dynamo Kiev 5 2018 13º Otávio 23 volante Bordeaux 5 2017 14º Jadson 21 meia Shakhtar Donetsk 5 2004 15º Paulo André 22 zagueiro Le Mans 4,5 2006 16º Lima 23 atacante Al-Ittihad 4,5 2005 17º Marcos Guilherme 22 meia-ponta Al-Wehda 4 2018 18º Nathan 19 meia Chelsea 4 2015 19º Ribamar 21 atacante Pyramids 4 2018 20º Paulo Rink 24 atacante Leverkusen 4 1997 21º Marcelo Cirino 22 atacante Flamengo 3,5 2014 22º Neto 21 goleiro Fiorentina 3,5 2011 23º Fernandão 28 atacante Fenerbahce 3,4 2015 24º Santos 32 goleiro Flamengo 3 2022 25º Lucas Fasson 21 zagueiro Lokomotiv 3 2022 26º Michel Bastos 22 lateral Lille 3 2006 27º Manoel 24 zagueiro Cruzeiro 3 2014 28º Ilan 23 atacante Sochaux 3 2005 29º Andrei 24 zagueiro Atlético Madrid 3 1997 *Idade no dia da venda **Em milhões de euros

REFORÇO

Para suprir a saída de Abner, o Athletico deve contratar o lateral-esquerdo Fernando, 23 anos, destaque da Chapecoense na Série B de 2022.