Athletico x CRB (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

Athletico Paranaense e CRB disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (dia 25), às 21h30. Para o duelo decisivo, que será na Arena da Baixada, o time de Alagoas contará com um incentivo a mais, que virá por meio da Motbot, primeira empresa de crowdfunding esportivo do país.

Através da plataforma, os torcedores podem contribuir com valores que se transformarão em uma espécie de “bicho virtual”. No entanto, a quantia só será repassada ao clube se a equipe de Maceió avançar para a próxima fase. Caso contrário, o valor retornará para a conta do incentivador. Na partida de ida, em Alagoas, o CRB venceu por 1 a 0.

“Através dessa iniciativa com a Motbot, pretendemos motivar ainda mais os nossos atletas, permitindo que a torcida participe ativamente de um momento crucial da temporada. Queremos reunir forças para que, juntos, possamos chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Além disso, também tem o fator social, já que estaremos contribuindo para uma instituição de caridade da nossa região”, declara André Carneiro, Vice-presidente de marketing do CRB.

Para esta partida, os dois maiores incentivadores ganharão uma camisa oficial, de jogo, do time alagoano. Além disso, todos os novos usuários, que fizerem o cadastro pela primeira vez no site da Motbot (https://bit.ly/copa-crb), receberão um voucher de R$10 para aportar no clube.

“Já temos uma parceria consolidada com o CRB. Em 2022, arrecadamos quase 200 mil reais ao longo dos meses, valor que foi importantíssimo para o clube. Agora, em uma partida decisiva, esperamos contar novamente com a participação ativa do torcedor, para continuarmos ajudando a instituição a se fortalecer”, destaca Rogério Neves, CEO da Motbot.

Por meio da plataforma é possível acompanhar, em tempo real, o valor arrecadado. Até o momento, já são mais de R$11,4 mil. Caso a agremiação alcance o resultado esperado, parte da quantia também será destinada a uma instituição de caridade, indicada pelo CRB.