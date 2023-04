Zambrano, Cueva e Barcos (Crédito: Divulgação/Alianza Lima)

O Alianza Lima, atual bicampeão peruano, será o adversário do Athletico Paranaense na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. O jogo está marcado para às 19 horas de Brasília desta terça-feira (dia 4), em Lima.

Líder do atual campeonato nacional, o clube peruano tem uma legião de estrangeiros, veteranos e com experiência no futebol europeu. Um deles é o meia Cueva, que sofreu lesão na semana passada e virou dúvida para a partida desta terça-feira.

Veja os principais nomes do elenco:

CUEVA

O meia Cueva, 31 anos, se destacou pelo São Paulo de 2016 a 2018, com 20 gols e 19 assistências em 87 jogos. Jogou a Copa do Mundo de 2018 pelo Peru e somou 16 gols em 96 jogos pela seleção nacional. Em 2023, só atuou por 40 minutos pelo Alianza e sofreu uma lesão. É dúvida contra o Athletico.

BARCOS

O centroavante argentino Hernan Barcos, 38 anos, é reserva de luxo no Alianza. Tem seis jogos (dois como titular) e um gol nta temporada. Ele se destacou pelo Palmeiras, em 2012 e em 2013, e no Grêmio em 2013 e em 2014, acumulando 43 gols em 111 jogos pelo clube gaúcho. Está no clube peruano desde 2021, somando 30 gols e 15 assistências em 76 jogos.

SABBAG

O centroavante titular do Alianz é o colombiano Pablo Sabbag, 25 anos, artilheiro da equipe em 2023, com três gols em seis jogos. Tem 1,88 m de altura. Teve passagens apagadas por dois clubes argentinos em 2021, Estudiantes e Newell´s, mas se recuperou em 2022, com boa temporada pelo La Equidad, da Colômbia, com 15 gols e quatro assistências em 48 jogos. Foi revelado pelo Deportivo Cali.

ZAMBRANO

O zagueiro peruano Zambrano, 33 anos, tem 65 jogos e quatro gols pela seleção. Defendeu o Boca Juniors de 2020 a 2022. Antes, jogou na Alemanha de 2006 a 2015, passando por Schalke 04, St. Pauli e Eintracht Frankfurt.

DESTAQUE

Um dos destaques do Alianza Lima em 2023 é o meia-ponta Gabriel Costa, 33 anos, peruano, ex-Colo-Colo. Soma 12 jogos pela seleção. Na atual temporada, fez três gols e uma assistência em seis jogos – divide a artilharia da equipe com Sabbag.

NOVATO

O novato em ascensão no clube peruano é o meia-ponta paraguaio Zanelatto, 22 anos, com três gols em cinco jogos (dois como titular) em 2023.

OUTROS VETERANOS

Outros veteranos de destaque do Alianza Lima são o volante Ballón, 35 anos, o zagueiro Santiago Garcia, 34 anos, e o lateral-direito Peruzzi, 30 anos.

Ballón soma 47 jogos pela seleção peruana e é referência no meio-campo do clube. O argentino Santiago Garcia foi formado na base do Rosario Central e defendeu o clube do seu país até 2010. Ficou no futebol europeu de 2010 até 2017, com destaque no Werder Bremen, da Alemanha, clube que defendeu de 2013 até 2017. O argentino Peruzzi surgiu no Velez Sarsfiled e defendeu o Boca Juniors de 2015 a 2019. Chegou a disputar cinco jogos pela seleção argentina. Atuou pelo San Lorenzo de 2019 até 2022, quando chegou ao Alianza.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Alianza Lima: Ángelo Campos; Peruzzi, Zambrano, Santiago García e Ricardo Lagos; Ballón e Concha; Lavandeira, Gabriel Costa e Bryan Reyna; Pablo Sabbag. Técnico: Guillermo Salas

FASES

Líder do campeonato peruano, o Alianza Lima soma seis vitórias e duas derrotas em 2023.

TÉCNICO

O técnico é o peruano Guillermo Salas, 48 anos, que começou a carreira de treinador nas categorias de base do Alianza Lima em 2018. Assumiu o comando da equipe principal em setembro de 2022 e acabou conquistando o título nacional dois meses depois.

HISTÓRIA

O Alianza Lima disputa a Libertadores pela 29ª vez. As melhores campanhas foram em 1976 e em 1978, quando ficou entre os seis melhores da competição. O time chegou à fase semifinal, que naquelas edições era disputada por seis equipes (dividas em dois grupos de três times).

Alianza na Libertadores

29 participações

37 vitórias

33 empates

104 derrotas

162 gols pró

307 gols contra

O clube soma um longo jejum na Libertadores. A última vitória na competição foi em março de 2012, quando venceu o Nacional-URU, por 1 a 0, em Lima. Depois disso, foram 29 jogos pelo torneio continental, com cinco empates e 24 derrotas. A última partida foi a derrota por 8 a 1 para o River Plate, em 2022.

O Alianza também é um ‘freguês’ histórico dos brasileiros, com 30 derrotas e apenas duas vitórias nos 32 confrontos contra clubes do país. As únicas vitórias sobre esses adversários foram contra o Cruzeiro (Libertadores 1997) e contra o Guarani (Libertadores 1988).

Fundado em 1901, o clube soma 25 títulos nacionais e joga no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, com capacidade para 35 mil pessoas.