Nico Hernández comemora gol sobre o Libertad, pela Libertadores 2022 (Crédito: Valquir Aureliano)

O zagueiro Nico Hernández, 25 anos, foi convocado pelo técnico Nestor Lorenzo para defender a seleção colombiana em amistoso contra os Estados Unidos, em 28 de janeiro, em Carson, na Califórnia. Os principais jogadores da equipe, que atuam nas cinco principais ligas da Europa, não foram chamados. Apenas acabaram convocados atletas que atuam nos Estados Unidos, na América do Sul e na Turquia.

Nico Hernández foi liberado pelo Athletico para encontrar um novo clube e nem se reapresentou em 16 de dezembro, quando o grupo começou a preparação para a temporada 2023. Ele tem contrato até agosto de 2023. Como faltam poucos meses para o fim, a multa rescisória tem valor reduzido. O zagueiro pode ser emprestado ou tentar um acordo para rescisão amigável.

O colombiano chegou a receber uma proposta do New England Revolution, da Major League Soccer (MLS), a principal liga dos Estados Unidos. No entanto, não houve acordo.

Contratado pelo Athletico em 2021, Nico soma 45 jogos (40 como titular) e um gol pelo clube.

Para 2023, o grupo do Athletico começou com quatro opções para a zaga: Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Matheus Felipe.