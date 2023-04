Vitor Roque (Crédito: Divulgação/Athletico/Cahuê Miranda)

O Athletico Paranaense estreia na Copa Libertadores 2023 nesta terça-feira (dia 4) às 19 horas (de Brasília), quando enfrenta o Alianza Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos.

O jogo terá transmissão da ESPN e do Star Plus.

RECORDE

Se não perder, o time brasileiro bate um recorde, registrando sua maior série invicta da história. Já são 16 partidas sem perder em 2023 e mais duas no fim de 2022, totalizando uma série de 18 jogos de invencibilidade. O recorde histórico da equipe ocorreu em 2004, da 19ª até a 36ª rodada do Brasileirão, quando ficou 18 partidas sem perder, todas sob o comando do técnico Levir Culpi.

Contando apenas 2023, o Athletico é o único clube entre os 20 participantes da Série A do Brasileirão que ainda não perdeu no ano, com 15 vitórias e um empate.

HISTÓRICO

O Athletico disputa a Libertadores pela nona vez na história. As melhores campanhas foram em 2005 e 2022, quando ficou com o vice. Com essas boas campanhas, hoje o clube é 7º lugar do ranking da Conmebol.

PERUANOS

Nos duelos contra adversários peruanos, o Athletico soma seis vitórias e duas derrotas por competições oficiais. As únicas derrotas foram para o Melgar (Sul-Americana 2021) e para Sporting Cristal (Libertadores 2014). O Furacão encontrou o Alianza Lima duas vezes na história. E foi na Libertadores 2000. O time paranaense venceu os dois duelos pela fase de grupos: 3 a 0 em Lima e 2 a 1 na Arena da Baixada.

ESCALAÇÃO

O desfalque é o zagueiro Pedro Henrique, suspenso pela expulsão na final da Libertadores de 2022. O jogador vinha ficando na reserva de Zé Ivaldo nas últimas partidas do Paranaense. O técnico Paulo Turra não deu pistas sobre a escalação. As novidades podem ser Fernando na lateral-esquerda, Cuello na meia-ponta esquerda e Vitor Roque de centroavante.

A novidade no banco é o atacante Willian Bigode, 36 anos, contratado na semana passada e que ainda não estreou. Ele pode ser usado pelos lados do campo ou centralizado.

ALIANZA

O Alianza tem uma legião de velhos conhecidos, veteranos e jogadores com experiência no futebol europeu. Clique aqui para saber mais sobre o clube peruano.

ALIANZA x ATHLETICO

Alianza Lima: Ángelo Campos; Peruzzi, Zambrano, Santiago García e Ricardo Lagos; Ballón e Concha; Lavandeira, Gabriel Costa e Bryan Reyna; Pablo Sabbag. Técnico: Guillermo Salas

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando (Pedrinho); Fernandinho e Erick; Terans, Vitor Bueno e Cuello (Canobbio); Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Carlos Ortega (Colômbia)

Local: estádio Alejandro Villanueva, em Lima

TV: ESPN e Star+

OS RELACIONADOS

Goleiros: Bento, Leo Linck e Mycael

Defensores: Matheus Felipe, Thiago Heleno e Zé Ivaldo

Laterais: Khellven, Madson, Pedrinho e Fernando

Volante: Alex Santana, Fernandinho, Hugo Moura e Erick

Meia: Christian, Cittadini, Terans e Vitor Bueno

Pontas: Canobbio e Cuello

Ponta/centroavante: Willian Bigode e Rômulo

Centroavante: Pablo e Vitor Roque