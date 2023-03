Antony (Crédito: Divulgação/Manchester United)

O Manchester United deu grande passo para avançar às quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira. Apesar da temperatura gelada de 2 graus e sob neve que caiu no campo do Old Trafford o tempo todo, o time protagonizou um jogo quente, sobretudo no segundo tempo, para abrir 4 a 1 diante do Betis. O brasileiro Antony teve bela apresentação e deixou sua marca na vitória que poderia ter sido ainda maior pelas tantas chances criadas nos 45 minutos finais.

O Bétis conta com o lateral-esquerdo Abner, ex-Athletico Paranaense, que foi titular nessa quinta-feira (dia 9) e teve atuação discreta.

Depois de início forte dos ingleses, os espanhóis reagiram e quase viraram no fim da primeira etapa, ao carimbar a trave em falha de De Gea. Na etapa final, contudo, uma pintura de Antony abriu caminho para a goleada. Sem reação, os espanhóis quase não passaram do meio campo e ainda viram um gol de cabeça de Bruno Fernandes e outro de Weghorst garantirem a gigante vantagem dos donos da casa, ao definirem a goleada em etapa dos sonhos.

Ciente que precisava levar uma boa vantagem para a Espanha, o United iniciou o jogo no ataque e demorou somente cinco minutos para abrir o marcador. Bruno Fernandes cruzou, a zaga afastou mal, Rashford pegou a sobra, deixou o marcador no chão, e mandou no ângulo de Cláudio Bravo. Foi o 26° gol do atacante na temporada mais goleadora da carreira, 18° em 22 aparições depois da Copa do Mundo.

Um minuto antes, Weghorst havia deixado sua marca, de peito, após cruzamento de Fred, mas estava impedido e o lance acabou impugnado. Tirando os lances entregues em saídas erradas de De Gea, o Betis não conseguia chegar ao ataque.

A partida era disputada basicamente em uma parte do campo. E a questão era saber quanto tempo o United demoraria para ampliar. Weghorst não mostrou capricho após cruzamento de Antony e mandou para o alto. E o castigo veio em raro ataque espanhol. Ayoze bateu cruzado e acertou no cantinho de De Gea.

Soberano no jogo até então, o United sentiu o gol. E a cantoria dos 3 mil espanhóis na fria Inglaterra aqueciam o time para buscar a virada. Ayoze parou na trave em nova saída errada de De Gea, em dia péssimo com os pés.

Assim como ocorreu na etapa inicial, os 45 minutos finais se iniciaram com o United na frente. E, mais uma vez, com uma pintura. Bruno Fernandes serviu Antony, o brasileiro cortou para dentro e mandou colocado, no ângulo. Herói contra o Barcelona, o atacante novamente apareceu em momento decisivo para virar o placar.

Depois de participação nos dois primeiros gols, o português deixou sua marca. Vacilo de defesa espanhola em cobrança de escanteio e cabeçada tranquila às redes. Os sustos do primeiro tempo, desta vez, não apareceram, com os comandados de Erik Ten Hag mandando na etapa.

Em segundo tempo arrasador do United, Antony merecia melhor sorte na cavadinha após tabelar com Bruno Fernandes. Exagerou e mandou por cima. Ainda parou em grande defesa de Bravo ao sair de frente para o goleiro. Weghorst teve nos pés a oportunidade de transformar a vitória em goleada e falhou na primeira chance. Em nova oportunidade, contudo, não desperdiçou, desencantando com a camisa do clube.

O ato de indisciplina de Pogba, cortado dos relacionados por atraso na reapresentação do elenco, na quarta-feira, não atrapalhou a vitória da Juventus sobre o Freiburg, por 1 a 0, na Itália. Di María anotou o gol do triunfo.

No reencontro entre Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, técnicos que brigaram pelo título brasileiro de 2019 com Flamengo (campeão) e Santos (vice), respectivamente, desta vez foi o argentino quem se deu melhor, com seu Sevilla abrindo 2 a 0 na série sobre o Fenerbahçe do português, gols de Jordan e Lamela.

Por fim, Shakhtar Donetsk e Feyenoord ficaram no 1 a 1 na Polônia. O time ucraniano ainda não pode jogar em seu destruído país por causa da guerra com a Rússia. Rakitsky abriu o placar para os mandantes, mas após assistência do brasileiro Igor Paixão, os holandeses empataram com Bullaude.