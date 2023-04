Torcida do Athletico na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense enfrenta o FC Cascavel, domingo (dia 9) às 17 horas, na Arena da Baixada, pela final do Campeonato Paranaense.

Para assistir ao jogo no estádio, os sócios precisavam ter reservado lugar até às 19 horas da última quarta-feira (dia 5), no processo chamado de check-in. “Quase 30 mil Sócios Furacão já confirmaram presença na final do Paranaense2023”, informou o clube, via Twitter.

A Arena tem 40 mil lugares. Com isso, os 10 mil ingressos restantes serão vendidos para o público geral a partir desta quinta-feira (dia 6) às 19 hora.

Os ingressos custarão R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira).

BIOMETRIA

O acesso biométrico será utilizado por todos os torcedores, inclusive aqueles que adquirirem ingresso avulso.

INGRESSOS

Os ingressos para o público geral, incluindo a torcida visitante, começam a ser vendidos às 19h desta quinta-feira (6), no site ingressos.athletico.com.br.

As bilheterias físicas abrirão na sexta-feira (7), às 10h, de acordo com a disponibilidade de ingressos. Importante: na compra do ingresso nas bilheterias, é necessário que o portador da entrada esteja presente, devido à biometria.

Caso seja necessário cadastro biométrico, veja os horários aqui.

Pontos de venda de ingressos para o público geral:*

– Site ingressos.athletico.com.br: a partir das 19h desta quinta-feira (6)

– Bilheterias do Estádio Joaquim Américo – Torcida do Athletico Paranaense: sexta-feira (7) e sábado (8), das 10h às 18h, e no domingo (9), das 10h até o intervalo da partida

– Bilheterias do Estádio Joaquim Américo – Torcida visitante: sexta-feira (7) e sábado (8), das 10h às 18h, na Rua Buenos Aires; domingo (9), das 10h até o intervalo da partida, na Rua Petit Carneiro

*Conforme a disponibilidade

**Para a compra na bilheteria, é necessário que portador do ingresso esteja presente

Regras para meia-entrada:

– Estudantes: apresentar no momento da compra e na entrada do estádio Carteira de Estudante com foto, data de validade e identificação do órgão expedidor. O original do comprovante de matrícula supre a ausência da data de validade no documento;

– Professores: apresentar no momento da compra e na entrada do estádio comprovante de vínculo com a instituição de ensino e documento oficial de identificação com foto;

– Pessoas com 60 anos ou mais: Apresentar no momento da compra e na entrada do estádio documento oficial de identificação com foto;

– Doadores de sangue: Apresentar no momento da compra e na entrada do estádio certificado de doador fidelizado de sangue, com data de validade, e documento oficial de identificação com foto;

– Jovens de baixa renda: Pessoa com idade entre 15 e 29 anos que pertence à família com renda mensal de até dois salários mínimos, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico. Apresentar no momento da compra e na entrada do estádio “identidade jovem” (documento que comprova a condição de jovem de baixa renda) e documento oficial de identificação com foto;

– Portadores de necessidades especiais e acompanhante.