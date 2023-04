Paulo Turra (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, fez uma avaliação positiva do desempenho da equipe no empate com o Alianza Lima, nessa terça-feira (dia 4), no Peru. Ele lamentou o resultado e afirmou que o objetivo era vencer, mas analisou os pontos positivos apresentados pelo time. “Fomos felizes na nossa estratégia de jogo, que foi traçada em cima das características do adversário, Estamos enfrentando uma equipe de tradição no futebol sul-americano, com estádio cheio e ambiente bom pra eles. E nosso time foi consciente. Estou feliz com o desempenho. Foi nosso primeiro jogo na Libertadores. Faço um balanço positivo por tudo isso que acabei de falar”, declarou, em entrevista coletiva. “Estou muito orgulhoso da equipe que o Athletico tem hoje”, destacou.

Turra destacou que a equipe soube segurar o adversário após a expulsão de Thiago Heleno. “Mesmo com um jogador a menos, conseguimos controlar. Não levamos tanto perigo”, disse. Perguntado sobre a arbitragem, o técnico fez críticas. “Ele foi criterioso para nós, mas não foi em duas situações para eles. Teve um lance no Alex Santana, no fim, e um carrinho no Vitor Roque. Ele não foi mal intencionado, mas poderia ter amarelado, no mínimo, esse jogador”, comentou.

Perguntado sobre a escalação diferente, sem Vitor Bueno no meio-campo, Turra explicou. “Foi pela linha defensiva, com dois defensores acima dos 35 anos. E por saber que essa equipe iria pressionar incansavelmente desde o início, por estar jogando em casa. Usamos essa bola longa nas costas da defesas com três jogadores muito rápidos nossos lá na frente”, destacou.