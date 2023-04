Paulo Turra em Athletico x Goiás, na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, explicou a ‘nova cara’ da equipe apresentada na vitória sobre o Goiás, nesse sábado (dia 15), na Arena da Baixada. Ele fez oito alterações em relação ao último jogo. Contra o CRB, usou dois jogadores de velocidade pelos lados do campo (Cuello e Canobbio). Dessa vez, usou Cittadini de um lado e Rômulo de outro.

“Cada jogo tem uma estratégia”, disse, em entrevista coletiva. “Temos 36 jogadores no plantel. Posso mexer na equipe e mudar a característica. Posso ter equipe mais de posse ou mais vertical. Posso ter extremos que acompanham, que fazem o corredor, que fazem o trabalho sujo. Não foi a primeira vez que deixei Pablo e Vitor Roque jogando junto. Essa equipe me dá a tranquilidade de usar as peças que eu tenho”, afirmou.

Turra afirmou que não é uma ‘nova cara’ para o time, mas sim opções de jogo, conforme as circunstâncias. “Não é outra cara, mas estou tentando dar outra opção de jogo para nossa equipe. Quando a gente tem extremos rápidos, como Cuello e Canobbio, ficamos muito verticais, com menos posse de bola. O time com Cittadini ou com Terans (como extremo) a gente pode ter um pouco mais de posse”, declarou. O treinador lembrou ainda que também testou Bryan Garcia como extremo durante o Paranaense, com esse mesmo objetivo.

“Com os jogadores que temos, consigo mudar a característica da equie. Se tem o Pablo, tem um modelo de jogo. Se tem o Vitor Roque, tem outro. E se tem os dois, é outro modelo”, explicou.

O técnico, porém, não quis dar pistas sobre qual o modelo de jogo para enfrentar o Atlético-MG, na terça-feira. “Se eu falar isso, estou entregando o ouro para o bandido. Cada jogo tem uma estratégia”, destacou.

Em relação ao resultado, Turra destacou a mentalidade dos jogadores. “Quero parabenizar nosso grupo, que foi adulto, maduro. O grupo sentiu o último resultado e prontamente se agrupou, se motivou. Tivemos uma atuação segura. Foi a vitória do nós, do time Athletico. Nosso grupo pensa no ‘nós’, não no ‘eu’”, disse o treinador.