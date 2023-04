Terans finaliza contra o gol do Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, evitou criticar o desempenho ofensivo da equipe, mesmo após três partidas sem marcar gols (270 minutos no total). O time empatou em 0 a 0 com o Cascavel, no segundo jogo da final do Campeonato Paranaense, e com o Alianza Lima, na Libertadores. E perdeu por 1 a 0 para o CRB, na Copa do Brasil.

Depois dessa derrota, Turra foi perguntado sobre o jejum de gols. “Números. Os dois últimos jogos antes desse (Cascavel e Alianza) tivemos 34 finalizações. Hoje não temos os números ainda. Hoje tivemos oportunidades e um gol anualado. Não é o que a gente estava fazendo no início da temporada. Mas para ter finalizações, você tem que criar. Hoje tivemos umas 10, 12 finalizações”, declarou, em entrevista coletiva.

Segundo o Footstats, o Athletico teve 16 finalizações contra o CRB. Seis delas foram certas. A equipe alagoana somou 14 finalizações (seis certas).

“Aquela coisa: não existe perfeição. Tem dia que as coisas não acontecem. Importante que chegamos para ter essas finalizações. Como treindaor tenho que dar tranquilidade para os jogadores, continuar treinando alguma coisa a mais e continuar focado”, disse Turra. “Agora tem que ser cirúrgico, ver o que erramos hoje. Não só no aspecto defensivo, mas também no ofensivo. Corrigir. Agora o que a gente tinha que treinar, a gente já treinou. Agora não vamos ter tempo para treinar”, argumentou.

O Athletico volta a campo neste sábado (dia 15), na Arena da Baixada, contra o Goiás, pela primeira rodada do Brasileirão.