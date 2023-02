Vitor Roque, o goleiro Mycael e o centroavante Renan Viana, no aeroporto Afonso Pena, nessa terça-feira: campeões pela seleção sub-20 (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Arsenal, líder da Premier League, entrou na briga para comprar o atacante Vitor Roque, 17 anos, do Athletico Paranaense. Segundo informações do site UOL, o gigante inglês está disposto a competir com o Barcelona pela contratação.

Nos bastidores, a informação é que o Athletico já avisou que não abre negociações se os valores ficarem abaixo de 40 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). A multa rescisória do jogador é de 100 milhões de euros para o Exterior. Ele tem contrato até abril de 2027 com o clube paranaense.

A maior proposta até o momento, segundo sites europeus, é do Barcelona. O Mundo Deportivo, da Espanha, informou que o clube da Catalunha ofereceu pagar três parcelas anuais de 10 milhões de euros, totalizando 30 milhões. Além disso, o clube receberia mais valores conforme metas atingidas pelo jogador no futebol europeu (jogos e gols, por exemplo). Esse bônus poderia variar entre 5 milhões e 10 milhões de euros. Ou seja, no total, o Athletico receberia algo entre 35 milhões e 40 milhões de euros.

Em janeiro, o West Ham, da Inglaterra, ofereceu 14 milhões de euros por Vitor Roque, mas o Athletico recusou e nem iniciou negociações.

HISTÓRIA

Revelado na base do Cruzeiro, Vitor Roque foi comprado pelo Athletico em junho de 2022 por R$ 24 milhões – o equivalente a 4,7 milhões de euros. É a compra mais cara da história do clube. O jogador atuou em 36 dos 74 jogos do clube paranaense na temporada 2022. Foi titular em 18 jogos. Marcou sete gols e fez três assistências. Jogou como centroavante com o técnico Felipão, mas já foi utilizado como ponta no Cruzeiro.

No início de 2023, o atacante foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Também terminou como artilheiro da competição, com seis gols em oito jogos. Ele ainda não atuou pelo clube na atual temporada.