O lateral-esquerdo Fernando (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense enfrenta o Aruko, nesta quarta-feira (dia 18) às 19h15, no estádio Willie Davids, em Maringá, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. O time da capital estreou com goleada: 4 a 0 em Paranaguá. A equipe do Interior começou a competição perdendo por 1 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

O jogo será transmitido pelo Furacão Live e pela NSports – ambos pagos.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O técnico Paulo Turra terá a volta do zagueiro Thiago Heleno, recuperado de problemas de saúde que o afastaram da estreia. Ele entra no lugar de Matheus Felipe. O resto do time titular deve ser o mesmo da primeira partida, mantendo o esquema tático 4-2-3-1, com Terans centralizado, ao lado dos extremos Canobbio e Vitinho.

ESTREIA DE REFORÇOS

As principais novidades estão no banco. O lateral-direito Madson e o lateral-esquerdo Fernando viajaram para Maringá e devem estrear pelo clube. Madson (ex-Santos) e Fernando (ex-Chapecoense) são dois dos três reforços contratados pelo clube para 2023. O terceiro é o centroavante Luciano Arriagada (ex-Colo-Colo), que ainda não apareceu na relação de inscritos no Paranaense — o prazo termina em 10 de fevereiro.

Com a entrada de Madson e Fernando na delegação, ficaram em Curitiba e não viajaram com o grupo para Maringá os volantes Christian e Bryan García – o equatoriano vinha treinando na lateral-direita, como substituto imediato de Khellven.

ADVERSÁRIO

Vice-campeão da segunda divisão estadual em 2022, o Aruko mostrou contra o Coritiba uma equipe organizada taticamente e com muita força defensiva, mas com pouco talento para criar no setor ofensivo.

O jogador mais conhecido do elenco é o centroavante Ermínio, 37 anos, ex-Portuguesa e São Caetano.

ARUKO x ATHLETICO

Maringá: Jefferson; Diego Petrin, Vitão, Zé Pedro e Abraão; Guilherme Borges, André Carlos, Lagoa, Danilo Jordan, Tales e Ermínio. Técnico: Rafael Andrade

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick e Fernandinho; Canobbio, Terans e Vitinho; Pablo. Técnico: Paulo Turra

Árbitro: André Felipe Olivério

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá, às 19h15

TV: NSports e Furacão Live